Největší hvězda Chytil. Jeho parádní rána rozezvučela slavnou halu a završila obrat

Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Letňany nejezdilo v úterý ráno zhruba půl hodiny metro v úseku Letňany - Ládví na lince C. Muž utrpěl úraz hlavy, záchranáři ho převezli do nemocnice, řekla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová.

"Třiatřicetiletý muž byl při vědomí, s úrazem hlavy byl převezen k dalším vyšetřením do nemocnice," uvedla mluvčí.

Vlaky mezi stanicemi Letňany a Ládví nejezdily zhruba od 06:00, krátce po 6:30 byl provoz obnoven, uvedl dopravní podnik na webu.