Marná snaha, Mrázek zřejmě okusí volný trh. Bude třetím nejžádanějším brankářem

před 2 hodinami

Vyhlašoval, že chce v Carolině zůstat, ale smlouvu s ní stále nepodepsal. Gólman Petr Mrázek tak zřejmě vyzkouší v hokejové NHL volný trh, kde bude vcelku žhavým zbožím.

Podle prognóz před uplynulým ročníkem měla mít Carolina nejhorší brankářský tandem v lize. Místo toho však Mrázek a Curtis McElhinney, který po čase nahradil Scotta Darlinga, utvořili spolehlivý štít.

Mrázek dosáhl ve 40 kláních na procentuální úspěšnost zákroků 91,4. McElhinney byl ve 33 zápasech jen o dvě desetiny horší. Oba pak v play off výrazně přispěli k nečekanému postupu do finále konference.

Po úspěšné sezoně proto nepřekvapivě dostali nabídku na prodloužení spolupráce. Ani jeden z nich ale zatím nekývl.

"Snažíme se je podepsat, ale zdá se, že neudržíme ani jednoho," řekl generální manažer klubu Don Waddell. "Pokud se to potvrdí, budeme shánět náhradu na trhu."

Před play off přitom Mrázek líčil pro Aktuálně.cz, že ho nenapadá, proč by u Hurricanes nezůstal. "Snad se dohodneme co nejdřív, ať to máme za sebou," pokračoval. "Moc dobře ale vím, jaký je hokej byznys, takže nikdy nevíte."

Sedmadvacetiletý český brankář odchytal rok v Carolině "jen" za 1,5 milionu dolarů. Nicméně díky výborným výkonům vytlačil svou cenu nahoru a teď by klidně mohl dosáhnout na svůj dřívější plat, kdy v Detroitu pobíral čtyři miliony ročně.

Na trhu, který se otvírá na začátku července, nebude moc lepších gólmanů. Magazín The Hockey News, deník USA Today a stanice NBC se shodují, že mezi brankáři vzbudí největší zájem Sergej Bobrovskij z Columbusu, Robin Lehner z Islanders a právě Mrázek.

Bobrovskij už teď patří k superhvězdám. Dvakrát vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL a poslední čtyři roky v průměru pobíral skoro 7,5 milionu. Lehner se letos zařadil do ligové špičky poté, co překonal alkoholismus, jímž tišil psychické potíže.

Mrázek tedy vstoupí na trh jako třetí nejžádanější brankář. Až za ním jsou jména jako Semjon Varlamov, Mike Smith, Brian Elliott, Cam Talbot, Ryan Miller a Cam Ward. Slušnou pozici má samozřejmě také McElhinney.

Manažer Waddell stále neztrácí naději, že spolehlivou dvojici udrží: "Už jsem veřejně prohlásil, že bychom chtěli prodloužit spolupráci s oběma kluky. Hráči někdy testují volný trh, aby věděli, jakou mají cenu."

Není tedy vyloučené, že Mrázek či McElhinney kývnou Carolině v červenci. Pokud ne, musejí Hurricanes ulovit náhradu, protože na vlastní zdroje stoprocentně spoléhat nemůžou.

Jediným vážným kandidátem pro hlavní mužstvo je 23letý Alex Nedeljkovic, který dotáhl farmu Caroliny ke Calder Cupu a celkově měl solidní čísla.

Zkušenější Darling, s roční gáži 4,2 milionu až do léta 2021, momentálně prožívá hrozné období. Před měsícem přišel o otce, který se nešťastně utopil, a poslední sezona mu vůbec nevyšla. Chytal špatně i na farmě, přičemž v jednu chvíli dostal volno kvůli osobním problémům.

Naopak Mrázek je nyní v ideální pozici, léto pro něj nemůže dopadnout špatně. Alespoň po finanční stránce.