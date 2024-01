Byl na odpis, teď je zase za hvězdu a českou jedničku: Výměna mi zachránila kariéru

Kdyby si měl trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík vybrat v NHL svou brankářskou jedničku, aktuální čísla by ho odkázala na Petr Mrázka, 31letého matadora, který byl nedávno pomalu na odpis.

Connor Bedard je už v 18 letech největší hvězdou chicagských Blackhawks, kvůli zlomené čelisti ale nejspíš zmešká únorové Utkání hvězd.

Když měl trenér týmu Luke Richardson odpovědět na otázku, kdo by mohl Bedarda nahradil, jako první zmínil Mrázkovo jméno.

"V naší brance si vede skvěle celou sezonu. Je úžasný," řekl také k českému gólmanovi.

Mrázek ve 30 zápasech dosáhl na procentuální úspěšnost zákroků 90,7. Sice to z něj nedělá kandidáta na Vezina Trophy pro brankářského krále NHL, ovšem mezi těmi, kteří toho odchytali alespoň tolik co on, je ligovou šestkou.

Navíc chytá v jednom nejslabších týmů soutěže, kde to gólmani mají těžké. Chicagská dvojka Arvid Söderblom nedosáhl v 19 duelech ani na 88procentní úspěšnost.

Před dvěma roky byl Mrázek takřka na odpis. V Torontu vůbec nenaplňoval předpoklady, které pramenily z tříleté smlouvy s ročním plátem v průměru 3,8 milionu dolarů. Často marodil s bolavými třísly a v úspěšnosti zůstával hluboko pod 90 procenty.

Po jediném roce se Toronto Mrázka zbavilo. Chicagu za to v podstatě zaplatilo - získalo volbu ve druhém kole draftu, ale obětovalo tu v prvním.

"Abych byl upřímný, jsem vážně rád, že k té výměně došlo. Znamenala totiž určitý restart a možná mi v tomto smyslu zachránila kariéru," řekl český brankář stanici NBC Sports.

Kdysi platil za obří naději českého hokeje. V Detroitu postupně vystoupal až na pozici jedničky a místy připomínal tamní legendu Dominika Haška. Po podpisu první lukrativní smlouvy ale přišly - i vinou zdravotních potíží - nevyrovnané výkony a relativně časté stěhování - Philadelphia, Carolina, Toronto a nakonec Chicago.

U Blackhawks se po méně vydařeném minulém ročníku zase rozchytal. "Trenér gólmanů Jimmy Waite změnil mou hru a další trenéři spolu s fyzioterapeuty mě uzdravili," vylíčil Mrázek důvody současné formy.

Kvůli ní mu paradoxně hrozí další výměna.

Televize TSN s výhledem na březnovou uzávěrku přestupů označila Mrázka jako 25. nejžhavějšího kandidáta na trejd, jen tři brankáři jsou před ním.

Důvody jsou prosté. Mrázek má slušnou fazónu, zkušenosti a v létě mu končí smlouva. Ideální posila pro play off. Nejde tedy o to, že by se Chicago chtělo českého matadora zbavit jako před lety Toronto (naopak se spekuluje o prodloužení smlouvy), jen by mohlo dostat nabídku, která se neodmítá.

Vývoj tohoto minipříběhu bude sledovat i Rulík, strůjce české soupisky pro květnové mistrovství světa v Praze a Ostravě.

V posledních letech se o post české jedničky v NHL přetahovali Karel Vejmelka a Vítek Vaněček, v první polovině stávající základní části se ale na trůn vrátil Mrázek. Z Čechů odchytal nejvíc zápasů a dosáhl na nejvyšší úspěšnost zákroků (pokud nepočítáme Davida Ritticha s pouhými pěti starty).

Za příznivých okolností by tak mohl své vzkříšení dovést až ke startu na domácím světovém šampionátu.