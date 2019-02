Impozantní Francouz. Povyšte ho, z brankářů Colorada je možná nejlepší, píší v zámoří

před 58 minutami

V Rusku zářil, za mořem je hokejový brankář Pavel Francouz ve stínu lépe placených kolegů. Ozývají se však silné hlasy, že by měl na jejich úkor dostat co nejdřív odpovídající šanci.

Coloradští Avalanche zažívají v NHL krizi. Jejich elitní lajna vedená Nathanen MacKinnonem nemůže superformu držet permanentně, a tak přicházejí problémy. Klub zvítězil v novém roce jen třikrát a aktuálně je na šesti porážkách v řadě. Na play off ztrácí tři body.

Rozpaky budí především obrana, která propouští 3,33 gólu na zápas, což je šesté nejhorší číslo v lize.

"Tohle se musí zlepšit," řekl při pohledu na statistiku trenér Colorada Jared Bednar. "Přitom v první třetině sezony jsme dostávali málo branek a naši gólmani byli skvělí. Vyhrávali jsme a díky naší hře jsme každý večer měli šanci vyhrát."

Nyní defenziva Avalanche připomíná řešeto a brankáři jsou přinejlepším průměrní. "Dobře placená dvojice Semjon Varlamov a Philipp Grubauer nepředvádí, co by měla," upozornil Mike Chambers z deníku The Denver Post. A volá po povýšení Pavla Francouze.

Ten na farmě částečně předvádí, proč byl nejlepším gólmanem Kontinentální ligy. Za Colorado Eagles odchytal jako jednička 30 zápasů a s procentuální úspěšností zákroků 91,5 patří mezi desítku nejlepších v soutěži.

Na konci ledna měl dokonce nastoupit na Utkání hvězd AHL, ale kvůli zranění nemohl.

Teď je zpátky. V pátek pomohl spolehlivým výkonem (chytil 22 z 24 střel) porazit farmu Calgary.

"Nejlepším brankářem v organizaci Avalanche je možná právě hvězda AHL Pavel Francouz," napsal The Denver Post.

Muž, který před rokem chytal na olympiádě, naznačil extratřídu i v NHL, kde ve dvou kláních, do nichž vstoupil jako náhradník, dosáhl na úspěšnost přesahující 94 procent.

"Jde o příliš malý vzorek, abychom předpokládali, že tohle číslo může udržet dlouhodobě, ale zatím byl impozantní a zaslouží si další šanci," podotkl novinář Chambers.

Coloradské brankoviště potřebuje vzpruhu, neboť ani jedna z dobře placených opor nezáří. Zvlášť Němec Grubauer, jenž přišel před sezonou z Washingtonu, má bídnou úspěšnost.

Brankář Věk Zápasy Úspěšnost zákroků Prům. plat Konec smlouvy S. Varlamov 30 34 90,5 % 5,9 milionu V létě P. Grubauer 27 22 89 % 3,3 milionu 2020/21 P. Francouz 28 2 94,3 % 0,69 milionu V létě

Obecně se však předpokládá, že Francouz dostane větší příležitost pouze v případě zranění některého z výše postavených mužů. Jenže každá další porážka tlak na rozbití pevné týmové hierarchie zvyšuje.

"Jedna věc je jistá: Colorado bude chtít s Francouzem prodloužit smlouvu a dát mu v příštím ročníku, kdy bude Varlamov pryč, více prostoru v NHL," dodal list The Denver Post.