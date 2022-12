Pastrňáka štve, o kolik víc berou sportovní kolegové. Hovory s Bruins zasáhla novinka

David Pastrňák nespěchá na nový kontrakt s hokejovým Bostonem. Už teď ale moc dobře ví, že nedostane ani zdaleka tolik peněz jako hvězdy jiných zámořských sportů.

Pastrňákovi se stačí podívat na nejlépe vydělávající hráče ostatních bostonských megaklubů - Celtics (basketbal), Red Sox (baseball) a Patriots (americký fotbal). Všichni berou víc než největší hokejový boháč Connor McDavid, který pod platovým stropem zabírá 12,5 milionu dolarů (v příští sezoně ho o 100 tisíc přeskočí jiný kanadský centr Nathan MacKinnon).

Vůbec nejlépe je na tom basketbalista Jayson Tatum, kterému Celtics v tomto ročníku vyplatí přes 30 milionů dolarů.

"Ten rozdíl je šílený, taky mě docela štve," řekl Pastrňák webu The Athletic, načež se zasmál. "Ale víte co? I tak beru jako požehnání, že můžu hrát hokej. Jen ten platový rozdíl oproti jiným sportům je šílený, to jo."

Rozdíly jsou dané řadou faktorů, ale v první řadě popularitou. Hokejová NHL sice vládne v Kanadě, ale ve Spojených státech, kde sídlí většina klubů, je přinejlepším čtyřkou. Z prodeje televizních práv má tedy mnohem méně peněz než oblíbenější konkurence.

Jde také o charakter sportu. Například v basketbalu svede jedna superhvězda mnohem víc než v kolektivnějším hokeji, proto je mezi nejlépe placenými sportovci světa tolik basketbalistů.

Pastrňák momentálně není ani mezi nejlépe vydělávajícími hokejisty, v NHL mu s gáží 6,7 milionu dolarů patří až 90. příčka.

Smlouva, která je pro Boston nesmírně výhodná, však 26letému křídelníkovi po sezoně vyprší. Obě strany tak jednají o prodloužení spolupráce, nicméně po několika týdnech hovorů rozuzlení nepřišlo.

"Ještě mi zbývá tahle sezona, ne?" reagoval Pastrňák na množící se dotazy ohledně dalšího kontraktu. "Není kam spěchat. Vím, že můj agent (J. P. Barry, pozn. red.) mluví se Sweensem (generálním manažerem Bruins Donem Sweeneym) každý druhý den. Já vnímám jen hokej. Soustředím se na to, abych pomáhal týmu vyhrávat."

To se zatím daří nad očekávání dobře. Boston v prvních 29 zápasech 23krát zvítězil a v dalších dvou případech bral bod. Díky tomu vévodí ligové tabulce.

Pastrňák je při pozoruhodném tažení jasně nejproduktivnějším hráčem mančaftu. Se 40 body a 19 góly dokonce patří k nejlépe bodujícím a skórujícím hokejistům celé soutěže.

Tím šponuje svou cenu. Novinář Fluto Shinzawa z The Athletic se domnívá, že pokud Pastrňák udrží současné tempo, mohla by jeho tržní hodnota přesáhnout 11 milionů dolarů za sezonu.

"Není ani tak těžké si pomyslet, že Pastrňák si zaslouží víc MacKinnon," napsal dokonce Shinzawa, což opřel o argument, že český střelec je při zohlednění času stráveném na ledě produktivnější než hvězdný Kanaďan, který se s gáží 12,6 milionu stane nejštědřeji placeným hokejistou.

Myšlenku, že Pastrňák by mohl brát podobně jako MacKinnon a McDavid, vyřkl před časem také nejmenovaný generální manažer.

Stála však na zvěsti, že platový strop v příštích letech výrazně poroste. Šéf NHL Gary Bettman ale teď optimisty rozesmutnil, neboť pro příští ročník předpověděl růst o pouhý milion dolarů na 83,5 milionu. Další miliony přibudou jen v případě dobrých ekonomických výsledků soutěže ve zbytku sezony.

Hvězdy, které vyhlížejí nový kontrakt, tak Bettman nepotěšil. Pastrňák každopádně neaspiruje na to, aby platově překonal MacKinnona. "Ne, na tom mi nezáleží. Opravdu ne," prohlásil.