Nezpůsobilí k tréninku. Bostonu chybělo už trio Čechů, mimo hru zůstal i Voráček

Hokejový útočník David Pastrňák nemohl zasáhnout ani do sobotní přípravy Bostonu. Čtyřiadvacetiletý kanonýr musel kvůli nastaveným pravidlům pro dohrání sezony NHL vynechat týmový trénink třetí den po sobě.

Na ledě chybělo také osm dalších hokejistů Bruins, mezi nimi i další dva čeští útočníci David Krejčí a Ondřej Kaše. Sobotní tréninkový zápas Philadelphie vynechal Jakub Voráček.

Všichni scházeli jakožto hráči "zdravotně nezpůsobilí k účasti", jak je pro dokončení sezony přerušené pandemií koronaviru formulováno odůvodnění jakékoliv absence. Týmy mají zakázáno podávat bližší informace o zraněních a onemocněních hráčů.

"Je to smůla, když nám schází v této době, ale obávám se, že taková je teď realita. Týmy budou prostě muset být odolné a nějak se s tím vypořádat," řekl zkušený útočník Brad Marchand, jedna z opor Bruins.

Pastrňákův agent J.P. Barry v předchozích dnech uvedl, že nejlepší střelec zkrácené základní části zámořské ligy je v karanténě, protože byl v kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Hráčův test na covid-19 byl negativní.

V sobotu chyběl na tréninku Bostonu i brankář Tuukka Rask, kterého v úterý nepříjemně trefil puk. V pátek ještě trénoval. "Nejsou to zrovna dobré zprávy. Chceme mít Pastrňáka i ostatní kluky na ledě. Ale všichni to berou velmi vážně a rozumí tomu, co je třeba, abychom to zvládli a byli dobře připravení. Je třeba nosit roušky a starat se o sebe. Bude prima, až budou všichni kluci zase zpátky," řekl obránce Charlie McAvoy.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy uvedl, že Pastrňák a Kaše nejsou dlouhodoběji izolováni mimo tým z disciplinárních důvodů v souvislosti s fotkami, které se objevily na sociálních sítích. Oba údajně byli spatřeni minulý víkend v noci na jedné z ulic North Endu v okolí Bostonu, kdy stále běžela jejich čtrnáctidenní karanténa po příletu z Evropy, kvůli níž nemohli ještě v pondělí a v úterý trénovat.

"Ne, nejde o žádné osobní potrestání těchto dvou kluků. Tohle není ten případ. Nikoho z týmu teď za nějaké individuální provinění takhle nepostihujeme. Jde pořád o to samé - jsou teď zdravotně nezpůsobilí ke hře. Strašně rád bych vám řekl něco jiného - ideálně i lepšího - ale teď je to prostě takhle," řekl Cassidy.

"Samozřejmě postrádáte dva kluky, kteří patří do sestavy. A hráč jako David - nejlepší střelec ligy - toho tady určitě chcete mít… Chcete, aby se dostal zpátky do kondice a byl zpět na ledě se spoluhráči. Ale prostě tu teď není," dodal Cassidy.

Dnes mají Bruins den volna, k tréninku se vrátí opět v pondělí. Boston coby nejlepší tým základní části čeká od 2. srpna turnaj o nasazení v 1. kole play off. V Torontu, jež bude základnou pro mužstva Východní konference, se Bruins utkají s Washingtonem, Tampou Bay a Philadelphií.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák před březnovým přerušením a následným ukončením základní části NHL nastřílel v 70 zápasech 48 branek a společně s ruským kanonýrem Washingtonu Alexandrem Ovečkinem se podělil o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy. Stejně starý Kaše přišel do Bostonu v únoru z Anaheimu.

Ze sobotního modelového utkání ve Voorhees mezi hráči Flyers vypadl na poslední chvíli kapitán reprezentace v posledních letech Voráček. "Je nezpůsobilý k účasti," uvedl jen generální manažer Flyers Chuck Fletcher.