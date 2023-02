"Monstrózní výhra" Pastrňáka. Je blíž smlouvě, Boston má zaplatit víc, než plánoval

Jejich představy o platu v nové smlouvě se významně lišily, teď už to neplatí. David Pastrňák a bostonští Bruins jsou o krok blíž ke vzájemné dohodě, která by českou hvězdu měla katapultovat mezi nejlépe placené hokejisty NHL.

Pastrňákova cena roste, s klubem se nemůže shodnout na platu a dohoda možná přijde až v poslední chvíli před otevřením trhu. Tyto zprávy fanoušci Bostonu nervózně četli v posledních měsících.

Nyní tak oceňují pozitivní novinku. Podle stanice ESPN udělali Pastrňák a Bruins v jednání pokrok a jejich představy o výši nového kontraktu jsou si "velmi blízko".

Konkrétní částky nepadly, autorka textu Emily Kaplanová nicméně dodala: "Zdá se, že Pastrňák dostane více peněz, než vedení Bostonu původně plánovalo, a platově dosáhne na úroveň největších hvězd soutěže."

Sám útočník komentoval jednání při nedávném All Star víkendu, ale jen neurčitě. "Nikam nespěchám. Uprostřed sezony se soustředíte na hokej, na kontrakt úplně nemyslíte. Je to v rukách vašeho agenta a managementu," podotkl.

Po stávající sezoně mu končí smlouva s roční gáží 6,7 milionu dolarů, z čehož vyplývá, že momentálně je značně podhodnocený. Platilo to i v minulých sezonách, ale v té současné obzvlášť. Po 51 zápasech má Pastrňák na kontě 72 bodů, z toho 38 gólů.

Právě jako střelec nejvíc exceluje. V souboji o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy je zatím druhý mezi Connorem McDavidem (41 branek) a Jackem Hughesem (35).

Pokud udrží nastolené tempo, překoná metu 60 gólů, což z Čechů dokázal jen Jaromír Jágr a z hráčů Bostonu pouze legendární Kanaďan Phil Esposito, který to svedl dokonce čtyřikrát, naposledy před 48 lety.

Díky těmto výkonům Pastrňákova cena od posledního léta značně vzrostla.

"Nejdřív jsme si mysleli, že férová dohoda bude zahrnovat roční gáži 9,5 milionu dolarů, později se jevila jako výhra i částka 10,5 milionu. V tuto chvíli už se ale bavíme o platu 11,5 nebo 12 milionů jako o nevyhnutelnosti," shrnul vývoj Ty Anderson z regionální rozhlasové stanice WBZ-FM. Podle něj dosáhl Pastrňák na "monstrózní výhru", když nepodepsal smlouvu na začátku sezony a nechal za sebe mluvit své výkony.

Jedenáct milionů dolarů a více zabírá v rozjetém ročníku pod platovým stropem pouhých šest hokejistů, navíc jen jeden z nich hraje na křídle jako Pastrňák. Jde o Artěmije Panarina, kterému newyorští Rangers v průměru platí 11,6 milionu ročně.

Jak šla Pastrňákova hodnota nahoru, dobře reflektuje žebříček webu The Athletic, který před startem ročníku vybral stovku nejlepších hokejistů NHL a seřadil je to čtyř kategorií, v rámci nichž určil ještě tři podkategorie A, B a C.

Pastrňák tehdy dostal známku 2C, stejně jako třeba hvězdný centr Caroliny Sebastian Aho.

Při aktualizaci žebříčku v půlce základní části si ovšem polepšil na 1C a vstoupil do společnosti Sidneyho Crosbyho nebo Leona Draisaitla. Výše než Pastrňák se umístili pouze čtyři hráči - Cale Makar, Nathan MacKinnon, Auston Matthews a McDavid, jenž jako jediný získal známku 1A.

Šestadvacetiletý Čech už dokonce figuruje v okruhu kandidátů na Hart Trophy, což je zřejmě nejprestižnější individuální cena v ledním hokeji. Každoročně putuje do rukou neužitečnějšího hráče NHL.

V čerstvé anketě ESPN mezi novináři, kteří o trofeji rozhodují, vyhrál takřka nedostižný McDavid, ale Pastrňák skončil spolu s Tagem Thompsonem, který v Buffalu prožívá neuvěřitelně strmý vzlet, mezi třemi finalisty.

Posledním Čechem ve finálové trojici byl v roce 2006 Jaromír Jágr, jenž tehdy relativně těsně prohrál s Joem Thorntonem.