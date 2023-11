Pastrňák se Zachou otevřeli gólový účet Bostonu, Bruins ale nestačil ani náskok 2:0

Gól a nahrávka nejproduktivnějšího Čecha v NHL Davida Pastrňáka ani asistence Pavla Zachy neodvrátily prohru Bostonu s Detroitem 4:5.

Boston v Detroitu vedl po deseti minutách 2:0, nakonec ale poprvé v sezoně nebodoval. Úvodní branku Bruins pro Jamese van Riemsdyka připravila česká dvojice Zacha, Pastrňák. První jmenovaný vyhrál buly v útočném pásmu, druhý vystřelil a po velmi nejistém zásahu gólmana Villeho Hussa se puk vykutálel před amerického útočníka, který bez problémů trefil odkrytou branku.

V polovině desáté minuty zvýšil vedení Bruins devatenáctiletý centr Matthew Poitras, domácí ale ještě do přestávky snížili. Ve druhé části se prosadily oba týmy a Bruins do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili s jednobrankovým náskokem. Úsek mezi 47. a 51. minutou však zlomil zápas na stranu domácích.

Red Wings během čtyřech minut nasázeli tři branky a otočili skóre z 2:3 na 5:3. V čase 54:14 Pastrňák dostal spoustu času v přesilové hře a svou devátou přesnou trefou v ročníku zdramatizoval závěr zápasu. Vyrovnat už Boston nedokázal a v jedenáctém zápase sezony poprvé vyšel bodově naprázdno. Detroit vyhrál posedmé v ročníku a posunul se na třetí místo Východní konference. Bruins zůstávají v čele.

Jedenáctou asistenci v sezoně vymyslel Filip Hronek, jehož Vancouver porazil Dallas 2:0. Obránce bodoval v šestém zápase v řadě a s 11 asistencemi patří mezi nejlepší nahravače ligy. Více gólových přihrávek v dosavadním průběhu ročníku nasbíralo jen pět hráčů.

V zápase proti Dallasu Hronek vymyslel trefu na 2:0. Od modré čáry si vybruslil do střelecké pozice mezi kruhy a skrytou nahrávkou skvěle našel Eliase Petterssona, jenž uklidil puk do odkryté části branky. Švédský útočník bodoval podvacáté v sezoně a na čele produktivity se dotáhl na Jacka Hughese z New Jersey.

Vancouver vyhrál potřetí za sebou a v tabulce Západní konference drží druhou příčku. Dallas je o dva body pozadu na čtvrtém místě.

Columbus v souboji týmů ze spodku Východní konference podlehl Washingtonu těsně 1:2. Blue Jackets k výhře nepomohl ani třetí bod obránce Davida Jiříčka v NHL. Výhru Washingtonu vystřelili Tom Wilson a Sonny Milano.

Chicago zásluhou skvělého výkonu Petra Mrázka porazilo Floridu 5:2. Český gólman se blýskl 38 zákroky a výrazně tak pomohl k čtvrté výhře Blackhawks v ročníku. Třemi body se pod vítězství podepsal švýcarský útočník Philipp Kurashev.

K výhře pomohl také Daniel Vladař, jehož Calgary zdolalo Seattle 6:3. Pražský rodák zlikvidoval 17 pokusů Kraken a ve svém třetím startu v sezoně se podruhé radoval z výhry.

NHL:

Edmonton - Nashville 2:5, Seattle - Calgary 3:6, Toronto - Buffalo 4:6, Ottawa - Tampa Bay 4:6, Detroit - Boston 5:4, Philadelphia - Los Angeles 0:5, Washington - Columbus 2:1, St. Louis - Montreal 6:3, NY Islanders - Carolina 3:4 v prodl., Chicago - Florida 5:2, Minnesota - NY Rangers 5:4 po sam. nájezdech, Vancouver - Dallas 2:0, Vegas - Colorado 7:0, San Jose - Pittsburgh 2:10, Arizona - Winnipeg 3:5.