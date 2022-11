Pastrňák přispěl k výhře Bostonu tentokrát jako nahrávač. Asistoval i Krejčí

Hokejový útočník David Pastrňák pomohl v NHL jednou asistencí Bostonu k výhře 3:1 nad St. Louis a s dvaceti body je třetím nejproduktivnějším hráčem soutěže. Jednou nahrávkou se do statistik zapsal také David Krejčí, jenž za vítěze odehrál druhý zápas poté, co se vrátil do sestavy po zranění v horní části těla.

Pastrňák se podílel na první brance zápasu. V přesilové hře zamíchal s pukem, našel osamoceného Jakea DeBruska a ten střelou k zadní tyči otevřel skóre. St. Louis v polovině zápasu zásluhou Braydena Schenna srovnalo, ale Boston si v 53. minutě pomohl další přesilovkou. Krejčího nahození se odrazilo k Bradu Marchandovi, který posunul puk mezi kruhy a vybídl ke skórování kapitána Patrice Bergerona. Jedenáctou výhru v sezoně pečetil tři a půl minuty před koncem Trent Frederic, jehož nenápadná střela skončila až za brankářem Jordanem Binningtonem. Popáté v řadě prohráli hokejisté Calgary, kteří podlehli NY Islanders 3:4 v prodloužení. K ukončení série proher nepomohly ani dva góly Mikaela Backlunda. Český brankář Daniel Vladař zůstal potřetí za sebou pouze na střídačce. V posledních zápasech ztrácí i druhý celek z kanadské Alberty. Edmonton nestačil na Washington a prohrál potřetí za sebou. Čtyřmi body řídil výhru Capitals 5:4 Jevgenij Kuzněcov. Výsledky NHL: Boston - St. Louis 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Branky: 14. DeBrusk (Pastrňák), 53. Bergeron (Krejčí), 57. Frederic - 32. B. Schenn. Střely na branku: 37:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Marchand, 3. Clifton (všichni Boston). Washington - Edmonton 5:4 (1:0, 3:2, 1:2) Branky: 19. a 21. D. Strome, 33. a 59. Kuzněcov, 35. Ovečkin - 35. a 59. Nugent-Hopkins, 29. McDavid, 43. Draisaitl. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. D. Strome, 3. Gustafsson (všichni Washington). NY Islanders - Calgary 4:3 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0) Branky: 13. Aho, 51. Lee, 52. Palmieri, 64. Dobson - 12. a 35. Backlund, 17. E. Lindholm. Střely na branku: 32:46. Diváci: 15.722. Hvězdy zápasu: 1. Dobson, 2. Barzal (oba NY Islanders), 3. Backlund (Calgary). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 13 11 0 2 54:31 22 2. Toronto 13 7 2 4 37:34 16 3. Detroit 12 7 2 3 37:35 16 4. Tampa Bay 12 7 1 4 40:38 15 5. Florida 13 7 1 5 43:42 15 6. Buffalo 12 7 0 5 49:38 14 7. Montreal 12 5 1 6 34:40 11 8. Ottawa 11 4 0 7 38:38 8 Metropolitní divize: 1. New Jersey 12 9 0 3 44:31 18 2. Carolina 12 8 1 3 39:34 17 3. NY Islanders 13 8 0 5 45:33 16 4. NY Rangers 13 6 3 4 36:39 15 5. Philadelphia 11 6 2 3 28:28 14 6. Washington 14 6 2 6 40:42 14 7. Pittsburgh 12 4 2 6 42:44 10 8. Columbus 12 3 0 9 30:55 6 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 12 8 1 3 46:27 17 2. Winnipeg 11 7 1 3 33:27 15 3. Colorado 11 6 1 4 40:31 13 4. Chicago 12 5 2 5 34:39 12 5. Minnesota 11 5 1 5 35:40 11 6. Nashville 12 5 1 6 34:40 11 7. Arizona 11 4 1 6 31:45 9 8. St. Louis 10 3 0 7 22:38 6 Pacifická divize: 1. Vegas 13 11 0 2 46:27 22 2. Seattle 13 7 2 4 45:40 16 3. Los Angeles 14 7 1 6 49:53 15 4. Edmonton 13 7 0 6 50:47 14 5. Calgary 11 5 2 4 35:37 12 6. Vancouver 12 3 3 6 41:49 9 7. San Jose 14 3 3 8 36:49 9 8. Anaheim 13 4 1 8 39:61 9