Superhvězdo, zůstaň do konce kariéry, vábí Boston Pastrňáka. Chce mu přivést Krejčího

Přestože Davidu Pastrňákovi končí kontrakt až za rok, jedním z nejsledovanějších hokejistů bude už při letošním otevření trhu v NHL. Pokud se s Bostonem předem nedohodne na další spolupráci, potká ho výměna.

Pastrňák může novou smlouvu podepsat nejdříve ve středu 13. července, tedy asi rok před vypršením té současné. V den otevření trhu s volnými hráči.

V minulých týdnech zavládl v Bostonu pesimismus. Médii prolétla spekulace, že Pastrňák u Bruins určitě nezůstane, pokud je nadále bude vést generální manažer Don Sweeney, a více než třetina fanoušků klubu odhadla, že český kanonýr odejde.

Hráčův agent J. P. Barry nicméně kontroval prohlášením, že oba mají se Sweeneym "solidní vztah".

Sám manažer dal později najevo, že Pastrňáka jednoznačně chce udržet. "David by v NHL mohl nastřílet padesát gólů. Je to vážně dobrý hráč, neustále nám to dává najevo. Je to superhvězda v rámci ligy i celého světa. Máme štěstí, že ho máme," řekl Sweeney v Montrealu během draftu, kde se sešel s agentem Barrym.

Konkrétní nabídku mu však nepředložil: "O číslech jsme se ještě nebavili. Jen jsem za naši stranu důrazně zmiňoval, že bychom u nás Davida rádi měli do konce jeho kariéry a že po tom agresivně půjdeme."

Momentálně Pastrňák ročně vydělává v průměru 6,7 milionu dolarů, je tedy výrazně podhodnocený. Další smlouva by mu mohla přinést gáži mezi 8,5 a 11 miliony. A délka? Je reálné, že Bruins nabídnou českému střelci osmiletou spolupráci, na jejímž konci mu bude 35 let.

Podle nedávné ankety stanice NBC si Pastrňákovo dlouhodobé setrvání přeje zhruba 86 procent fanoušků Bostonu. Pro výměnu je tedy jen zanedbatelná menšina.

Bruins sáhnou k trejdu jen v případě, že se s Pastrňákem nedohodnou. Nemůžou si dovolit, že ho za rok, kdy mu končí smlouva, ztratí bez náhrady.

Jestliže Pastrňák rozehraje za Boston nadcházející sezonu, je možné, že se sejde s kamarádem Davidem Krejčím. Na posledním mistrovství světa ve Finsku, kde Česko po desetiletém čekání ukořistilo medaili, spolu místy zářili natolik, že se bostonští příznivci zpoza oceánu zasnili. Podle reakcí na sociálních sítích si přáli návrat Krejčího.

Šestatřicetiletý centr v minulé sezoně překvapivě zvolil angažmá v extraligové Olomouci, ovšem teď skutečně jedná o návratu do Bostonu, jak informoval třeba Lou Merloni z regionální stanice v Massachusetts.

Sweeney se ostatně netají tím, že je s Krejčím v kontaktu. "Jde jen o to, kdy se David rozhodne a jestli si vybere nás," řekl k veteránovi, jenž v sezoně před odchodem do extraligy nasbíral za Bruins 44 bodů (8+36) v 51 kláních.

Boston aktuálně nemá pod smlouvou žádného elitního centra. Vedle Krejčího tak jedná také se stejně starým Patricem Bergeronem, jemuž v massachusettském klubu vypršela smlouva a rozhoduje se, co dál. Zámořská média spojují Bruins rovněž s hvězdnými centry Nazemem Kadrim a Vincentem Trocheckem, o něž se strhne boj na trhu.

Ať už Sweeney dopadne v příštích týdnech jakkoliv, jisté je, že od příštího ročníku povede Boston místo Bruce Cassidyho kouč Jim Montgomery. Ten slavil trenérské úspěchy v juniorce i na univerzitě, ovšem v NHL má škraloup v podobě vyhazovu z Dallasu kvůli problémům s alkoholem. Po léčbě dělal dva roky asistenta v St. Louis.