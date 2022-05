Pobavil bizarním nájezdem, září s Pastrňákem. Boston má nečekanou náhradu za Krejčího

David Pastrňák už měsíce nehraje v elitní lajně hokejového Bostonu a v té druhé nemá po boku českého parťáka Davida Krejčího. Přesto září. Nečekaně si sedl s centrem, který v první čtvrtině sezony NHL musel na tribunu kvůli špatným výkonům.

Oním centrem je 31letý Fin Erik Haula.

Pod platovým stropem zabírá "jen" 2,4 milionu dolarů, tedy třikrát méně než před rokem Krejčí. Do Bostonu přitom v létě přišel právě proto, aby se českého veterána pokusil nahradil. V konkurenci dalších tří čtyř zájemců však zpočátku tápal.

Po 25 zápasech měl na kontě pouhý jeden gól a pět bodů. V jednu chvíli ho trenér Bruce Cassidy kvůli špatným výkonům dokonce poslal na tribunu.

"Když mě na jeden zápas posadil, vytipoval jsem si ve své hře pár věcí a začal se na ně soustředit," zavzpomínal před časem Haula. "Jednou z nich byla práce bez puku, pohyb v obranném pásmu. Myslím, že mi to pomohlo. Prostě jsem se zaměřil na detaily a nepřemýšlel o celé svojí hře. Od té doby se mi začalo dařit."

Nepřehlédnutelný průlom přišel o pár týdnů později - na Nový rok. Cassidy postavil Haulu do druhé lajny mezi Pastrňáka a Taylora Halla a nestačil se divit.

Haula od té doby odehrál 53 zápasů a posbíral 39 bodů (17+22), skoro tolik první centr mužstva Patrice Bergeron. Celkově tak základní část zakončil se 44 body. Lepší rok zažil akorát ve Vegas, kde vyšplhal až na 55 bodů (29+26).

"Řekl bych, že byl nadšený z toho, že může hrát s Hallem a Pastrňákem. Kdo by ostatně nebyl?" zamyslel se Cassidy nad tím, proč Haula výkonnostně tak vyletěl. "Dostal šanci tvořit a tu lajnu doplnit. Trochu mu pomohlo i to, že prostě hrál svoji hru bez ohledu na to, koho měl napravo a nalevo."

Haula si roli, v níž selhal třeba Charlie Coyle nebo Tomáš Nosek, pochopitelně užívá. "Hrát se dvěma takto skvělými hokejisty mě hodně baví," pravil o Pastrňákovi s Hallem. "Snažím se pro ně vytvářet prostor, posílat jim puk do míst, kde s ním díky své rychlosti a šikovnosti můžou něco udělat. I já se pak dostávám do šancí - sbírám body, střílím góly."

Haulu před necelými 13 roky draftovala Minnesota. V NHL se nakonec prosadil jako rychlík, který ve středu útoku i na křídle slušně tvoří hru. Teď funguje jako skvělá spojka mezi Pastrňákem a Hallem.

Nezadrhl se ani v dubnu, kdy musel s Hallem často nastupovat bez pochroumaného Pastrňáka. Navrch zaujal poněkud bizarním gólem. Při trestném střílení na ledě Montrealu omylem přejel kotouč a rozjásal domácí fanoušky, kteří si mysleli, že nájezd tím skončil. Protože se ale Haula puku nedotkl, mohl se pro něj vrátit a nakonec dát gól.

Haul's well that ends well. pic.twitter.com/DMkAfNJcSe — Boston Bruins (@NHLBruins) April 25, 2022

Po návratu Pastrňáka bylo zřejmé, že chemie z druhé lajny nevyprchala. Český kanonýr ve třech kláních na konci základní části posbíral šest bodů (2+4).

Boston tak do play off vstoupil se dvěma nebezpečnými formacemi. Tu první tradičně vede Bergeron, jenž má vedle sebe dlouholetého parťáka Brada Marchanda a nově Jakea DeBruska, který v únoru překvapivě úspěšně zaplnil volné místo po Pastrňákovi.

Překvapivě proto, že DeBrusk v posledních letech uvadal a v aktuálním ročníku požádal o výměnu. Před uzávěrkou přestupů však místo trejdu přišlo prodloužení smlouvy o dva roky.

"Budeme Jacka potřebovat. Cítíme, že je důležitou součástí našeho klubu, a chceme, aby to tak cítil i on," řekl generální manažer Bostonu Don Sweeney a nepochybně pomyslel na play off.

V prvním kole hrají Bruins s Carolinou. V úvodním zápase se nicméně neprosadil ani DeBrusk, ani Haula. Trefil se jen Hall (po Haulově asistenci) a Bostonští padli 1:5. O vyrovnání série budou usilovat v noci na čtvrtek.