Pastrňák byl v NHL znovu za hvězdu, Vaněčkovi dal dva góly

David Pastrňák překonal v NHL dvakrát Vítka Vaněčka, navrch přidal asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu po výhře hokejistů Bostonu 5:2 nad New Jersey. Český útočník je v tabulce střelců s 22 trefami šestý.

David Pastrňák během zápasu Boston - New Jersey | Foto: Reuters

Boston inkasoval ve 22. minutě podruhé, ale ještě v prostřední třetině otočil z 0:2 na 4:2. Obrat odstartoval Jake DeBrusk, na kterého navázal dvěma góly Pastrňák.

Havířovský rodák při první akci doklepl puk z brankoviště do prázdné branky. V další gólové situaci dostal puk do jízdy za obranu New Jersey a Vaněčka přelstil bekhendovou kličkou.

Zbývající dvě trefy přidal Kevin Shattenkirk, který po asistenci Pastrňáka zpečetil v 57. minutě výhru.

Vaněček odchytal celý zápas, ve kterém pustil pět gólů z 31 střel. Jeho spoluhráč Ondřej Palát nebodoval. Naprázdno vyšli i na straně Bostonu Pavel Zacha a Jakub Lauko.

NHL:

Winnipeg - Minnesota 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 15. a 27. Niederreiter, 4. Iafallo, 43. Jonsson-Fjallby - 31. Hartman, 41. Boldy. Střely na branku: 32:37. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Perfetti, 3. Toninato (všichni Winnipeg).

Buffalo - Columbus 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 21. Quinn, 52. Mittelstadt, 62. J. Skinner - 20. Severson, 34. Fantilli. Střely na branku: 42:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner, 2. Mittelstadt, 3. Quinn (všichni Buffalo).

Boston - New Jersey 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Branky: 33. a 36. Pastrňák, 38. a 57. Shattenkirk (na druhou Pastrňák), 26. DeBrusk - 7. Hischier, 22. L. Hughes. Střely na branku: 31:33. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval pět branek z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 83,9 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Marchand, 3. Shattenkirk (všichni Boston).

Toronto - Carolina 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky: 45. Liljegren, 60. N. Robertson - 3. Bunting, 34. Jarvis, 60. Aho. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.974. Hvězdy zápasu: 1. Aho (Carolina), 2. Liljegren (Toronto), 3. A. Svečnikov (Carolina).

Tampa Bay - NY Rangers 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 38. Kučerov - 2., 52. a 56. Panarin, 8. Trocheck, 39. Kreider. Střely na branku: 35:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Šesťorkin, 3. Trocheck (všichni NY Rangers).

Florida - Montreal 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 25. a 48. Luostarinen, 56. Bennett, 58. Verhaeghe - 28. Caufield. Střely na branku: 26:19. Diváci: 19.663. Hvězdy zápasu: 1. Luostarinen, 2. Bennett, 3. Stolarz (všichni Florida).

Pittsburgh - St. Louis 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 16. O'Connor, 27. Malkin, 45. Carter, 59. Crosby - 22. Thomas, 51. Kapanen. Střely na branku: 30:27. Diváci: 18.321. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Guentzel (oba Pittsburgh), 3. Thomas (St. Louis).

Washington - Nashville 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 11. Malenstyn, 35. Ovečkin - 3. Evangelista, 7. Josi, rozhodující sam. nájezd Nyquist. Střely na branku: 29:36. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Askarov (Nashville), 2. Shepard, 3. Ovečkin (oba Washington).

Los Angeles - Edmonton 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 15. Fiala, 19. Kempe - 26. McDavid, 36. Draisaitl, rozhodující sam. nájezd Ryan. Střely na branku: 28:26. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Ryan (Edmonton), 2. Kempe (Los Angeles), 3. McDavid (Edmonton).