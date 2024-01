Parádní česká spolupráce. Zacha vybídl Pastrňáka, ten nájezd mazácky proměnil

Hokejový útočník David Pastrňák gólem a asistencí pomohl Bostonu k výhře 7:3 nad Tampou Bay. Čtyřiadvacátou branku v sezoně mu připravil Pavel Zacha, jenž bodoval po dvou zápasech. A

Tampa Bay se v Bostonu dostala rychle do vedení, zbytek zápasu ale patřil domácím. Na trefu Braydena Pointa z 21. sekundy zápasu ještě během první třetiny odpověděli Trent Frederic a Charlie McAvoy. Ve druhé části šli Bruins dvakrát do dvougólového náskoku, a to i zásluhou Pastrňáka, který ve 29. minutě zvýšil na 4:2.

Zacha vyslal havířovského rodáka do samostatného úniku, který český kanonýr i přes dotírání obránce Darrena Raddyshe proměnil.

Point v závěru druhé dvacetiminutovky snížil, Bruins ale v posledním dějství nasázeli tři banky bez odpovědi. "Jsem velmi spokojený se způsobem, jakým jsme odehráli třetí třetinu. Hráli jsme chytře, zaměstnávali jsme soupeře v útočném pásmu a nepouštěli jsme je do přečíslení. Tím jsme jim sebrali hodně energie, kterou by jinak mohli věnovat ofenzivě," pochvaloval si trenér Bostonu Jim Montgomery.

Třetí třetinu nastartovala souhra Pastrňáka, Hampuse Lindholma a skórujícího Morgana Geekieho. "Tušil jsem, že Hampus posune puk na Pastu (Pastrňáka), proto jsem pokračoval směrem k brance. Pasta skvěle vylákal obránce a našel mě ve volném prostoru. Já jsem jen zkusil co nejrychleji vystřelit. Jsem rád, že se mi to povedlo," popsal akci před gólem na 5:3 Lindholm. Asistence byla Pastrňákovým 55. kanadský bodem v sezoně. Český kanonýr v ligovém bodování udržel čtvrtou příčku, mezi střelci je šestý.

Asistenci zaznamenal nejproduktivnější český obránce v NHL Filip Hronek, jehož Vancouver porazil New Jersey 6:4. Ten připravil úvodní branku Vancouveru při výhře 6:4 nad New Jersey a pokořil třicetibodovou hranici. I přes bodovou odmlku hradecký rodák nadále patří mezi deset nejproduktivnějších obránců v lize.

NHL:

Philadelphia - Calgary 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky: 25. Frost, 37. Couturier, 43. Konecny - 22. Huberdeau, 30. Weegar. Střely na branku: 42:24. Diváci: 19.715. Hvězdy zápasu: 1. Frost, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Markström.

Colorado - Florida 4:8 (0:3, 3:1, 1:4)

Branky: 21. Makar, 21. Manson, 25. Ničuškin, 44. Drouin - 4., 8. a 46. Reinhart, 2. Verhaeghe, 29. Ekman-Larsson, 49. Stenlund, 57. M. Tkachuk, 57. Verhaeghe. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.132. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Barkov, 3. M. Tkachuk (všichni Florida).

Boston - Tampa Bay 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Branky: 5. a 22. Frederic, 15. McAvoy, 29. Pastrňák (Zacha), 42. Geekie (Pastrňák), 57. DeBrusk, 58. Coyle - 1. a 36. Point, 28. Kučerov. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Frederic (Boston), 2. Kučerov (Tampa Bay), 3. Pastrňák (Boston).

Montreal - NY Rangers 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 12. Gallagher, 22. Monahan, 23. Armia, rozhodující sam. nájezd Caufield - 31. Trocheck, 35. Panarin, 50. Fox. Střely na branku: 30:50. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Montembeault (Montreal), 2. Panarin (NY Rangers), 3. Caufield (Montreal).

New Jersey - Vancouver 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)

Branky: 27. a 52. C. Miller, 40. Haula, 53. B. Smith - 21. a 43. E. Pettersson (na první Hronek), 24. a 25. J. T. Miller, 40. Garland, 59. Joshua. Střely na branku: 25:42. Diváci: 16.154. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson, 2. J. T. Miller (oba Vancouver), 3. C. Miller (NY Rangers).

Carolina - St. Louis 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 14. Teräväinen - 12. N. Walker, rozhodující sam. nájezd B. Schenn. Střely na branku: 30:22. Diváci: 18.903. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. N. Walker (oba St. Louis), 3. Raanta (Carolina).

Columbus - Minnesota 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 9., 21. a 55. Sillinger - 15. a 31. Boldy, 59. M. Johansson, 64. Rossi. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.771. Hvězdy zápasu: 1. Sillinger (Columbus), 2. Boldy, 3. M. Rossi (oba Minnesota).

San Jose - Toronto 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 52. Granlund - 50. a 57. W. Nylander, 16. Marner, 40. Järnkrok. Střely na branku: 24:34. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander (Toronto), 2. Granlund (San Jose), 3. Mattews (Toronto).

Dallas - Nashville 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Branky: 30. Seguin, 40. Benn, 51. J. Robertson - 43. a 48. F. Forsberg, 12. Nyquist, 28. Evangelista. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Forsberg (Nashville), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Nyquist (Nashville).

Pittsburgh - Buffalo 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 48. Rakell - 3. Tuch, 56. Girgensons, 59. Dahlin. Střely na branku: 45:32. Diváci: 18.256. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Girgensons (oba Buffalo), 3. Rakell (Pittsburgh).

Edmonton - Ottawa 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 39., 43. a 58. Hyman - 56. Kelly. Střely na branku: 46:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. Bouchard, 3. Skinner (všichni Edmonton).

Vegas - NY Islanders 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 7. a 41. Eichel, 39. a 45. N. Roy, 38. Dorofejev - 12. Barzal, 43. M. Martin. Střely na branku: 29:30. Diváci: 18.312. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. N. Roy, 3. Cormier (všichni Vegas).