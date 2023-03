"Jeho výkon v brance byl neuvěřitelný." NHL velebí Vejmelku, za Devils zářil Palát

Útočník Ondřej Palát se gólem a dvěma asistencemi podepsal pod všechny branky New Jersey v zápase s Torontem. Jeho příspěvek ale Devils k výhře nepomohl, Maple Leafs i díky nahrávce Davida Kämpfa vyhráli 4:3. Brankář Karel Vejmelka čtyřiceti zákroky pomohl Arizoně k vítězství 6:2 nad St. Louis. Premiéru v dresu Blues má za sebou útočník Jakub Vrána.

První dvě třetiny duelu mezi Devils a Torontem nabídly pouze dvě branky. Domácí na vedoucí gól Calleho Järnkroka odpověděli ve 37. minutě, kdy se po Palátově tlaku na brankovišti prosadil Erik Haula. V úvodu třetí části poslal Maple Leafs do vedení Mitchell Marner, jenž v oslabení využil zaváhání Tima Meiera na modré čáře a v samostatném úniku si pohrál s brankářem Vítkem Vaněčkem.

Přesilovka Devils ale pokračovala a domácí ji dokázali využít. Palát se dostal před gólmana Ilju Samsonova a nadvakrát dostal puk za jeho záda. O tři minuty později znovu zafungovala spolupráce na ose Palát-Haula a druhý jmenovaný poprvé poslal Devils do vedení.

"Kluci ze třetí lajny hrají výborný hokej. Zvykli si na sebe a teď z toho těží. Jejich hra je založená na výborném pohybu a tlaku do branky, jsou nepříjemní pro každého soupeře," chválil Palátovu formaci trenér Lindy Ruff, jehož svěřenci vůbec nezvládli závěr dobře rozehraného zápasu.

Pět minut před koncem třetí třetiny Kämpf skvělou zadovkou vyzval ke skórování Michaela Buntinga a v čase 57:07 vystřelil výhru Maple Leafs Auston Matthews. Americký kanonýr využil přesilovku po faulu Meiera, jemuž premiéra před fanoušky Devils zhořkla.

"Byl to nešťastný zápas, na všem ale hledám to dobré. Do dalších duelů mám motivaci k tomu, abych svá zaváhání odčinil. Jsem si jistý, že příště si naše těsné vedení vzít nenecháme," řekl šestadvacetiletý Švýcar, který do New Jersey přišel na konci února ze San Jose.

Hokejisté St. Louis přestříleli Arizonu 42:28, v zakončení ale neuspěli proti Vejmelkovi. Český gólman inkasoval pouze dvakrát a za svůj výkon byl zvolen druhou hvězdou zápasu. "To, co dnes předvedl v brance, bylo neuvěřitelné. Nevím, co víc bych k tomu řekl," pochválil ho útočník Christian Fischer.

Ani jednou ze šesti pokusů na svého krajana nevyzrál debutant v dresu Blues Vrána. Svůj gólový účet v St. Louis si mohl otevřít ve čtvrté minutě, kdy se dostal za obranu Coyotes. V úniku zvolil bekhendovou kličku, s níž si Vejmelka poradil.

Zákrok zápasu rodák z Třebíče předvedl v polovině druhé třetiny. Za stavu 1:1 ujeli Jordan Kyrou s Robertem Thomasem, jehož zakončení Vejmelka zlikvidoval lapačkou. "Neuvěřitelný zákrok, který změnil průběh utkání. Soupeř trochu ztratil půdu pod nohama, zatímco my jsme naši hru výrazně zlepšili," uvedl trenér Arizony Andre Tourigny.

Skvělé brankářské výkony nabídl také zápas mezi Minnesotou a Calgary. Domácí Filip Gustavsson i hostující Jacob Markström za 65 minut neinkasovali, v nájezdech byli úspěšnější hráči Flames. Minnesotta i přes střelecké trápení protáhla svou bodovou sérii na deset zápasů.

Bezchybný výkon v brance Colorada předvedl Alexandar Georgijev a 13 zásahy pomohl k výhře 6:0 nad San Jose. Čtyřmi body za gól a tři asistence se blýskli Cale Makar a Valerij Ničuškin. Obhájci Stanley Cupu vyhráli po třech prohrách a v tabulce Západní konference se posunuli před Winnipeg na sedmé místo.

Popáté za sebou vyhráli hokejisté Seattlu. Porazili Anaheim 5:2 a ze čtvrté příčky ztrácejí jen dva body lídra západu Vegas. Golden Knights mohli svým pronásledovatelům odskočit, podlehli ale Floridě 1:2.

Druhé místo ve Východní konferenci si pojistila Carolina, jež zdolala Montreal 4:3 po samostatných nájezdech. Martin Nečas po třech zápasech, v nichž zaznamenal sedm bodů, vyšel naprázdno. V boji o play off uspěli sedmí NY Islanders, osmý Pittsburgh i devátá Florida. Penguins si tak udrželi tříbodový náskok.

Výsledky NHL:

Montreal - Carolina 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 11. Belzile, 17. Hoffman, 23. Pezzetta - 17. Slavin, 21. Skjei, 57. Fast, rozh. náj. Kotkaniemi. Střely na branku: 24:39. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi (Carolina), 2. Pezzetta (Montreal), 3. Pesce (Carolina).

Tampa Bay - Philadelphia 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky: 8. a 31. Killorn, 21. a 58. Kučerov, 29. Colton - 6. Frost, 33. York. Střely na branku: 39:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Kučerov, 3. Eyssimont (všichni Tampa Bay).

Florida - Vegas 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 5. Lomberg, 26. Barkov - 34. Theodore. Střely na branku: 38:31. Diváci: 15.100. Hvězdy zápasu: 1. Lomberg, 2. Bobrovskij, 3. Barkov (všichni Florida).

New Jersey - Toronto 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

Branky: 37. a 50. Haula (na obě Palát), 46. Palát - 28. Järnkrok, 45. Marner, 56. Bunting (Kämpf), 58. Matthews. Střely na branku: 33:25. Vaněček za New Jersey odchytal 58 minut a 2 vteřiny, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Palát (oba New Jersey), 3. Matthews (Toronto).

NY Islanders - Buffalo 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 33. Cizikas, 42. Bailey, 48. Fasching - 25. Cozens, 45. Okposo. Střely na branku: 39:24. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Fasching, 2. Bailey, 3. Cizikas (všichni NY Islanders).

Minnesota - Calgary 0:1 po sam. nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Toffoli. Střely na branku: 40:26. Diváci. 18.998. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Toffoli (oba Calgary), 3. Gustavsson (Minnesota).

Colorado - San Jose 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Branky: 5. Makar, 13. MacKinnon, 18. Rantanen, 22. Ničuškin, 23. Malgin, 39. Lehkonen. Střely na branku: 43:13. Diváci: 18.092. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Ničuškin, 3. Georgijev (všichni Colorado).

Arizona - St. Louis 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Branky: 43. a 51. Boyd, 13. Fischer, 37. Schmaltz, 53. Keller, 58. Crouse - 3. a 49. Bučněvič. Střely na branku: 28:42. Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval dvě branky ze 42 střel a úspěšnost zákroků měl 95,2 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Boyd, 2. Vejmelka, 3. Keller (všichni Arizona).

Pittsburgh - Columbus 5:4 v prodl. (0:3, 1:1, 3:0 - 1:0)

Branky: 31. a 44. Zucker, 41. Guentzel, 44. Heinen, 63. Crosby - 5. Bemström, 8. Pederson, 11. Laine, 23. L. Foudy. Střely na branku: 47:27. Diváci: 17.400. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Zucker (oba Pittsburgh), 3. L. Foudy (Columbus).

Seattle - Anaheim 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 4. Oleksiak, 11. McCann, 38. Sprong, 49. Tolvanen, 60. Schwartz - 21. Zegras, 59. Comtois. Střely na branku: 31:22. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Beniers, 3. Grubauer (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 62 49 5 8 237:132 103 2. Toronto 64 39 8 17 216:171 86 3. Tampa Bay 64 38 5 21 225:198 81 4. Florida 65 32 6 27 221:218 70 5. Ottawa 63 32 4 27 199:198 68 6. Buffalo 63 32 4 27 233:224 68 7. Detroit 63 28 9 26 188:208 65 8. Montreal 64 26 5 33 176:229 57

Metropolitní divize:

1. Carolina 62 42 8 12 216:158 92 2. New Jersey 63 41 6 16 226:174 88 3. NY Rangers 63 35 9 19 209:179 79 4. NY Islanders 66 33 8 25 191:179 74 5. Pittsburgh 63 32 9 22 206:203 73 6. Washington 65 31 6 28 201:196 68 7. Philadelphia 64 24 11 29 168:211 59 8. Columbus 64 20 7 37 167:239 47

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 64 34 13 17 215:171 81 2. Minnesota 64 36 7 21 182:169 79 3. Colorado 62 35 6 21 201:174 76 4. Winnipeg 64 36 3 25 199:179 75 5. Nashville 61 31 7 23 178:180 69 6. St. Louis 63 27 5 31 193:233 59 7. Arizona 64 22 10 32 177:229 54 8. Chicago 63 22 5 36 158:225 49

Pacifická divize: