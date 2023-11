Ottawa s Kubalíkem podruhé ve Stockholmu vyhrála, zdolala Minnesotu po nájezdech

Hokejisté Ottawy zdolali v utkání NHL Global Series ve Stockholmu Minnesotu 2:1 po samostatných nájezdech a vracejí se domů s plným ziskem čtyř bodů. Ve čtvrtek totiž v Avicii (Globe) Areně vyhráli nad Detroitem 5:4 v prodloužení. V rozstřelu zajistil Senators druhý úspěch americký útočník Josh Norris.

Český útočník Dominik Kubalík za vítěze ani tentokrát nebodoval. Wild čeká ještě v neděli duel s Torontem, které v pátek porazilo Detroit 3:2.

"Byl to náš plán, abychom si domů odvezli co nejvíc bodů. To se nám povedlo, pokračujeme ve vítězné sérii. S tím můžeme být spokojení. Navíc to pro nás byla cenná zkušenost, zápasy mimo Ameriku vždy mají zvláštní atmosféru," řekl Kubalík serveru nhl.com/cs.

"Tohle nebylo o individuálních číslech, ale o tom, abychom to zvládli jako tým. V obou zápasech jsme hráli docela dobře, drželi jsme se toho, co jsme si řekli. V nájezdech jsme možná měli i trochu štěstí, ale je to pro nás cenný bod navíc," podotkl Kubalík.

Utkání ozdobil souboj švédských brankářů. První hvězdou byl vyhlášen ottawský Anton Forsberg, který pomohl k výhře 24 zákroky, neinkasoval ani jednou ze tří samostatných nájezdů a ještě ve 44. minutě přihrál na vyrovnávací gól krajana Erika Brännströma. Ten byl třetím nejlepším hráčem večera, druhým se stal gólman Minnesoty Filip Gustavsson, jenž pochytal 30 střel.

Hned v úvodu mohl otevřít skóre kapitán Senators Brady Tkachuk, ale z úniku na Gustavssona nevyzrál. Čistý štít držel i Forsberg při vyloučení Drakea Bathersona. Početní výhodu při trestu Matta Boldyho nevyužila ani Ottawa a krátce po ní ohrozil brankáře Wild Kubalík. V 15. minutě nabídli divákům bitku Jake Middleton s ottawským Zackem MacEwenem. Vzápětí měl šanci Kubalík, ale skákavý puk trefil Gustavssonovi do lapačky.

Ve 24. minutě sevřel Brännström v rukavici puk ve vlastním brankovišti, ale nařízené trestné střílení neproměnil Marcus Johansson, který s bekhendovým blafákem ztroskotal na levém betonu Gustavssona. V čase 26:22 už ale Wild skórovali. Ránu Brocka Fabera tečoval před Forsbergem Marco Rossi a puk zapadl k pravé tyči. Odpovědět mohl Claude Giroux a ve 34. minutě v přesilovce Tkachuk, jehož našel zadovkou Barterson, ale Gustavsson se přesunul.

Ve 44. minutě se dočkali Senators vyrovnání. Brännström po Forsbergově pohotové rozehrávce využil prostor při střídání Wild a ranou z levého kruhu překonal Gustavssona. Prodloužení neodvrátily ani dvě přesilovky Minnesoty a jedna Ottawy. Minnesota nedokázala odpovědět při trestu Mathieua Josepha a Ottawa také nevyužila početní výhodu při vyloučení Pata Maroona. Nerozhodlo ani pětiminutové nastavení a v rozstřelu se prosadil jako jediný ve třetí sérii Norris.

"Vyhráli jsme několik zápasů za sebou, to je pozitivní. Můžeme na tom do dalšího průběhu sezony stavět. Přijde mi, že se s každým dalším utkáním zlepšujeme. Máme mladý tým, ale jsem přesvědčený, že jdeme správným směrem," prohlásil Kubalík, který v NHL debutoval v roce 2019 v Praze v barvách Chicaga v duelu Philadelphií.

Byl rád, že si NHL na Starém kontinentu mohli vyzkoušet další Evropané z řad Senators a především Švédové Forsberg s Brännströmem. "Je to pro ně výjimečné, že mohli nastoupit před svými rodinami a ještě se jim takhle dařilo. Celkově jsme si to užili. Bylo fajn, že jsme mohli strávit víc času pohromadě. Zašli jsme na večeři a užili si zábavu. I pro mě to bylo něco výjimečného. Hrát zápasy NHL v Evropě, to je sen," dodal Kubalík.

Global Series ve Stockholmu:

Ottawa - Minnesota 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 44. Brännström, rozhodující sam. nájezd Norris - 27. Rossi. Střely na branku: 31:25. Diváci: 13.213. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg (Ottawa), 2. F. Gustavsson (Minnesota), 3. Brännström (Ottawa).

Philadelphia - Vegas 4:3 v prodl. (1:0, 2:3, 0:0 - 1:0)

Branky: 16. Tippett, 21. Foerster, 36. Sean Walker, 61. Couturier - 35. a 40. Marchessault, 25. W. Karlsson. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.113. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Foerster (oba Philadelphia), 3. Marchessault (Vegas).

Nashville - Chicago 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 37. a 60. Smith, 13. Trenin, 19. Nyquist - 34. Kurashev, 53. Johnson. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.397. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Trenin, 3. Lankinen (všichni Nashville).