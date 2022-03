Kaše si pohrál s hráči Caroliny a gólem posunul Toronto k vítězství

Český hokejový útočník Ondřej Kaše vítězným gólem rozhodl o výhře Toronta nad Carolinou 3:2. Branku vstřelil také Radek Faksa, jenž pomohl Dallasu k vítězství 4:3 v prodloužení na ledě Montrealu.

Ve čtvrtečních zápasech NHL bodovali ještě útočníci Radim Zohorna a Jakub Voráček, kteří zapsali shodně jednu asistenci. Brankář Washingtonu Vítek Vaněček kryl v souboji s Columbusem 39 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Toronto v duelu s Carolinou vedlo od 16. minuty, v níž se po rychlém výpadu prosadil Ilja Michejev. Ve druhé třetině navýšil vedení Maple Leafs Mitchell Marner, ve 44. minutě však vrátil Hurricanes zpět na dostřel Ethan Bear.

Dvoubrankový náskok zajistil Torontu Kaše, jenž se spolu s Williamem Nylanderem dostal za obranu Caroliny a po přečíslení dva na jednoho vstřelil svůj 14. gól v sezoně.

"William (Nylander) je neuvěřitelně šikovný. Věděl jsem proto, že když si najdu správnou pozici, tak mě dokáže přesně najít," řekl o rozhodující akci zápasu český střelec.

Carolina v závěru dokázala pouze snížit. Čtyři sekundy před koncem doklepl puk za ležícího golmana Vincent Trocheck a uzavřel na 2:3.

V brance Maple Leafs podruhé za sebou nastoupil nováček Erik Källgren, jenž dostal přednost před Petrem Mrázkem. Pětadvacetiletý Švéd zatím šanci využívá dokonale: v souboji s Dallasem z 35 střel neinkasoval a proti Carolině kryl 34 pokusů. "Vím, že v posledním zápase vychytal čisté konto, ale řekl bych, že dnes chytal ještě lépe. Měl to mnohem těžší než proti Dallasu, byl prostě neuvěřitelný," chválil nového brankáře Kaše.

"Mám za sebou jeden z nejnabitějších týdnů v životě. Je to neuvěřitelné, stalo se toho opravdu hodně a moc si to užívám," řekl brankář, který byl kvůli zranění Jacka Campbella povolán z farmářského týmu Toronto Marlies teprve před týdnem.

Čtvrteční zápas vyšel i Vaněčkovi, jenž 39 zákroky dovedl Washington k výhře 7:2 nad Columbusem. Havlíčkobrodský rodák vytáhl svou úspěšnost zákroků nad 95 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

První gól Blue Jackets připravil pro Olivera Bjorkstranda svou 41. asistencí v sezoně Jakub Voráček, snížení na 1:3 ale zvrat nepřineslo. Tříbrankový náskok vrátil Capitals 768. gólem v kariéře Alexandr Ovečkin a definitivní podobu výsledku dali hosté ve třetí třetině, kterou i díky brzkému odvolání domácího brankáře Elvise Merzlikinse vyhráli 3:1.

Columbus v souboji osmého a devátého celku Východní konference podlehl Capitals vysoko 2:7 a nevyužil možnost přiblížit se soupeři na rozdíl devíti bodů. "Rozhodně to nebyl náš den. Výsledek napovídá tomu, že jsme hráli opravdu špatně, já si to ale nemyslím. Kluci nechali na ledě všechno, ale soupeř nás potrestal vysokou produktivitou. Byl to zvláštní zápas," řekl trenér Brad Larsen.

V duelu Montrealu s Dallasem se na úvodní branku čekalo do poloviny 19. minuty. Po spolupráci Alexandra Radulova s Michaelem Rafflem se puk dostal k osamocenému Faksovi, jenž svým prvním gólem od poloviny listopadu poslal Stars do vedení. "Viděl jsem Michaela (Raffla), jak krouží s pukem a hledá možnosti. Podařilo se mi uvolnit na bližší tyči a doufal jsem, že si mě všimne. Nakonec mě našel úplně přesně a já měl před sebou prázdnou branku," popsal český útočník.

Hokejisté Montrealu otočili na 3:2, necelých pět minut před třetí sirénou ale poslal zápas do prodloužení hostující John Klingberg. Švédský obránce se prosadil i v nastavení a přisoudil Dallasu bod navíc.

Na úvodní brance zápasu mezi St. Louis a Pittsburghem se asistencí podílel hostující Radim Zohorna a připsal si třetí bod v ročníku. Penguins zásluhou Michaela Mathesona v polovině zápasu zvýšili na rozdíl dvou branek, Blues se nakonec vybojovali prodloužení. V něm branka nepadla, v nájezdech výhru Pittsburghu zajistil jediný úspěšný střelec Bryan Rust.

Poprvé po podpisu nové osmileté smlouvy nastoupil útočník San Jose Tomáš Hertl. V duelu s Los Angeles byl se šesti pokusy nejpilnějším střelcem, na brankáře Calvina Petersena ale ani on nevyzrál. Sharks tak prohráli 0:3.

Bodově naprázdno vyšla také trojice českých hráčů v dresu Detroitu, Red Wings však hlavně díky bezchybnému brankáři Alexi Nedeljkovicovi vyhráli ve Vancouveru 1:0. Florida s Radkem Gudasem prohrála ve Vegas 3:5, kvůli zaváhání Caroliny na ledě Toronta ale i nadále zůstává s jednobodovým náskokem v čele Východní konference.

NHL:

NY Rangers - NY Islanders 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 34. Kreider - 21. A. Lee, 58. Palmieri. Střely na branku: 30:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Palmieri (oba NY Islanders), 3. Šesťorkin (NY Rangers).

Toronto - Carolina 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 16. I. Michejev, 25. Marner, 48. O. Kaše - 45. Bear, 60. Trocheck. Střely na branku: 21:36. Diváci: 18.134. Hvězdy zápasu: 1. Källgren, 2. Michejev, 3. Marner (všichni Toronto).

Montreal - Dallas 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 30. Caufield, 49. Suzuki, 53. Schueneman - 56. a 65. J. Klingberg, 19. Faksa, 36. Jamie Benn. Střely na branku: 31:35. Diváci: 20.714. Hvězdy zápasu: 1. J. Klingberg (Dallas), 2. Caufield, 3. Suzuki (oba Montreal).

Philadelphia - Nashville 5:4 (1:0, 2:3, 2:1)

Branky: 8. Sanheim, 22. York, 24. J. van Riemsdyk, 56. K. Hayes, 59. Farabee - 21. Jeannot, 26. P. Myers, 37. Johansen, 42. F. Forsberg. Střely na branku: 33:34. Diváci: 18.405. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Joel Farabee (oba Philadelphia), 3. Josi (Nashville).

St. Louis - Pittsburgh 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 37. Perron, 42. I. Barbašev - 15. Ruhwedel (R. Zohorna), 31. Matheson, rozhodující sam. nájezd Rust. Střely na branku: 25:45. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Jarry (Pittsburgh) 2. Husso (St. Louis), 3. Matheson (Pittsburgh).

Edmonton - Buffalo 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky: 8. Yamamoto, 14. McDavid, 29. Draisaitl, 34. Nurse, 46. Devin Shore, 56. Barrie - 44. V. Olofsson. Střely na branku: 36:28. Diváci: 15.883. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Yamamoto, 3. Hyman (všichni Edmonton).

Vancouver - Detroit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 29. P. Suter. Střely na branku: 43:35. Diváci: 18.893. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic (Detroit), 2. Demko (Vancouver), 3. Larkin (Detroit).

Los Angeles - San Jose 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 27. Kopitar, 37. Danault, 58. A. Kempe. Střely na branku: 27:29. Diváci: 13.137. Hvězdy zápasu: 1. C. Petersen, 2. Kopitar, 3. Durzi (Všichni Los Angeles).

Columbus - Washington 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

Branky: 27. O. Bjorkstrand (J. Voráček), 42. Laine - 5. a 13. Mantha, 22. Fehérváry, 31. Ovečkin, 45. McMichael, 48. Sheary, 50. Kuzněcov. Střely na branku: 41:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval dva góly z 41 střel a úspěšnost zásahů měl 95,1 procenta. Diváci: 15.911. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. Mantha, 3. Ovečkin (všichni Washington).

Vegas - Florida 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky: 26. a 35. Dadonov, 18. Amadio, 54. N. Roy, 59. W. Karlsson - 9. Verhaeghe, 38. S. Bennett, 53. S. Reinhart. Střely na branku: 30:36. Diváci: 18:226. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. N. Roy, 3. Thompson (všichni Vegas).