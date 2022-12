Nečas pomohl Carolině k výhře nahrávkou, Vaněček vychytal Pittsburgh

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala čínské úřady, aby pravidelně a v reálném čase sdílely specifické informace o šíření koronaviru v zemi. Představitelé WHO chtějí vidět mimo jiné více údajů o hospitalizacích, úmrtích i očkování v souvislosti s nákazou. V Číně prudce rostou počty infikovaných poté, co země na začátku prosince náhle zrušila většinu opatření proti covidu-19.

Oficiálně zveřejňované statistiky jsou od té doby nespolehlivým vodítkem, píše agentura Reuters. Čínská vláda hlásí přibližně 5000 nově infikovaných denně, ale analytici považují tyto počty za značně podhodnocené - denní počty nakažených se mohou blížit jednomu milionu, upozornila stanice BBC News.

Podobně je to s oběťmi covidu-19. Úřady oficiálně oznámily pouze 13 úmrtí v souvislosti s touto nemocí, avšak analytici ze společnosti Airfinity odhadují, že v zemi může mít nemoc na svědomí na 9000 životů denně.

Do začátku prosince Peking uplatňoval takzvanou politiku nulového covidu a úřady nařizovaly uzávěry hned při výskytu prvních případů nákazy. Po demonstracích proti koronavirovým opatřením Peking strategii změnil a zrušil klíčové restrikce, lidé mohou opět cestovat i do zahraničí.