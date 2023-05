Vegas play off umí, je znovu v semifinále boje o Stanley Cup

Hokejisté Vegas v šestém zápase série druhého kola play off NHL vyhráli na ledě Edmontonu 5:2 a postoupili do finále Západní konference. Čtvrtou výhru Golden Knights hattrickem řídil Jonathan Marchessault. Vegas prošli do semifinále Stanley Cupu počtvrté v šestileté historii klubu.

Utkání začalo ve strhujícím tempu. Neuběhly ani tři minuty a Edmonton vedl 2:1. Oilers dvěma góly odpověděli na úvodní branku Vegas z 24. sekundy zápasu. Ještě v první minutě srovnal nejproduktivnější hráč play off Connor McDavid a skóre otočil Warren Foegele. Druhá třetina patřila Marchessaultovi. Kanadský útočník během 14 minut vstřelil tři branky a zkompletoval svůj druhý hattrick ve vyřazovacích bojích. Bodový zisk v aktuálním play off zaokrouhlil na deset bodů. V závěrečném dějství Edmonton odvracel vyřazení. Soupeře přestřílel 13:5, na Adina Hilla v brance Vegas ale žádný z hráčů Oilers nevyzrál. V závěru naopak Golden Knights přidali pátou branku. Při edmontonském risku bez gólmana pečetil postup Vegas William Karlsson. Ve finále západní konference Golden Knights narazí na jednoho z dvojice Dallas, Seattle. O postupu rozhodne sedmý zápas, jenž se hraje v noci na úterý. V případě postupu Seattlu by se střetly dva nejmladší kluby v NHL. 2. kolo play off NHL: Západní konference - 6. zápas: Edmonton - Vegas 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) Branky: 1. McDavid, 3. Foegele - 25., 28. a 39. Marchessault, 1. R. Smith, 60. W. Karlsson. Střely na branku: 40:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Hill (oba Vegas), 3. Foegele (Edmonton). Konečný stav série 2:4.

