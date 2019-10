Premiéra NHL v Praze? Hala byla tichá. Výkon neodpovídal ceně, vzpomíná Prospal

Hokejová NHL poprvé ukázala Česku soutěžní zápas před 11 lety, ale z Prahy odjížděla bez aplausu.

Chyběl Jaromír Jágr, který o pár měsíců dříve nečekaně prchl do Ruska, a ve dvou kláních padlo jen pár gólů. "Vůbec se nedivím, že určití lidé byli zklamaní," vzpomíná v rozhovoru Václav Prospal, který tehdy nastoupil za Tampu proti Rangers.

Štvaly ho dvě porážky 1:2.

Mnozí fanoušci v libeňské O2 areně zase přemítali, zda opravdu sledují nejlepší ligu planety. Vždyť za jeden zápas zaplatili až 13 tisíc korun. Nejlevnější místa stála zhruba dva tisíce. Tedy stejně jako letos, kdy Česku předvedou svůj um Philadelphia a Chicago. Sudí vhodí úvodní buly v pátek večer.

Budete utkání sledovat?

Samozřejmě. Dokonce jsem dostal pozvánku do televizního studia, ale musel jsem odmítnout, protože s týmem normálně trénujeme a budeme se připravovat na sobotní zápas. (Prospal trénuje prvoligové České Budějovice, pozn. red.)

Co se vám jako první vybaví ze zápasů v Praze před jedenácti lety?

Celé to bylo velmi nezvyklé. Děti se ženou byly v Tampě, kde normálně chodily do školy, zatímco my hráli v Praze. Měl jsem možnost ukázat spoluhráčům Česko. I když se nám zápasy moc nevydařily, tak jsem měl zážitek na celý život. Navíc jsem hrál proti Rangers, tedy týmu, do kterého jsem po sezoně přestoupil.

Řadu lidí podívaná zklamala, zvlášť s přihlédnutím k poměrně drahým lístkům. Psalo se o slavné nudě. Cítil jste sám, že zápasy neměly šťávu?

Co si pamatuju, hala byla vcelku tichá. Bylo to něco jiného, než na co jsme zvyklí při zápasech Motoru nebo extraligy. O atmosféru se tady stará fanouškovský kotel, zatímco v NHL je na kostce, aby všechny rozpohybovala. Také šlo o první dva zápasy základní části, takže z obou stran byla znát nervozita. Nepadalo moc gólů, nikdo neměl moc vyložených šancí. Když to vezmu z hlediska Tampy, tak ofenzivně jsme toho moc nepředvedli, takže těžko po lidech chtít, aby bouřili. Vůbec se nedivím, že určité lidi to zklamalo. Nakonec vždycky řešíš poměr ceny a výkonu. A náš výkon ceně moc neodpovídal.

Je vůbec možné přenést autentický zážitek z NHL do země, kde žádný z klubů nemá zázemí?

To je těžká otázka. Oba týmy hrají svým způsobem venku. Pro českého fanouška je důležité, že uvidí Čechy. Ve Philadelphii byli ještě minulý rok tři, zůstal jeden (Jakub Voráček). U Chicaga to vypadá tak, že Kubalda i Kampfík budou hrát. Pro ně to bude obrovská událost.

NHL v Česku Rok Zápasy Ceny lístků Diváci 1989 Calgary - Československo 2:4, 1:4 - 2x 14 000 2008 Rangers - Tampa 2:1, 2:1 1 990 - 12 900 Kč 2x 17 085 2010 Boston - Phoenix 2:5, 3:0 990 - 7 990 Kč 15 299, 12 990 Boston - Liberec 7:1 450 - 1000 Kč 7 500 2011 Rangers - Sparta 2:0 600 - 1 300 Kč 10 878 2019 Philadelphia - Chicago 1 990 - 7 990 Kč -

Od pražských zápasů Tampy a Rangers uplynulo jedenáct let. Jak se NHL od té doby změnila?

Hlavně v rychlosti a nasazování mladých hráčů. Ubylo veteránů, i když v některých týmech se pořád drží, ať už je to Thornton, nebo Chára. Celkově je ale liga postavená spíš na potenciálu.

Je díky větší rychlosti atraktivnější i pro evropského diváka?

To je věc názoru. Někomu se líbí evropské pojetí hry, někomu zámořské. Je to dané zimákem, lokalitou, hráči, které v týmu máš. Já si myslím, že pro českého diváka, respektive pro lidi, co budou v hale, je skvělé, že můžou na vlastní oči vidět Jonathana Toewse, Patricka Kanea, Duncena Keitha. To jsou v NHL obrovské superstar.

Když si vezmete, jaké přednosti jste měl jako útočník, myslíte, že by vám současná NHL seděla víc, nebo naopak méně?

Každá doba má svoje. Nakonec je to o tom, že se jako hráč musíš přizpůsobit a najít způsob, jak být prospěšný mančaftu, jak být rozdílovým hráčem. Nebo aspoň někým, kdo se do NHL dostane. Já jsem šťastný za dobu, ve které jsem hrál.

V minulé sezoně jste jako trenér Budějovic tak trochu přenesl kousek NHL do Česka. Po nepovedeném zápase jste pozval novináře přímo do šatny, kde se mohli ptát kohokoliv, což u nás není zvykem. Šlo o spontánní záležitost, nebo byste si to takhle představoval?

Byla to spontánní záležitost, ale normálně bych si to takhle představoval permanentně. Nevidím důvod, proč by novináři neměli mít přístup do šatny, hlavně po zápasech. Ať si vyberou, s kým chtějí mluvit.

Je ještě něco, co byste z praktik NHL chtěl přenést do Česka?

Přístup a nasazení.