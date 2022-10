Ponížení od vlastních fanoušků. Už nikdy nevyhrajeme, hlesl kapitán upadajícího klubu

Vancouverští Canucks jako jediní v současném ročníku hokejové NHL ještě nevyhráli. Přísným fanouškům kanadského klubu tak po letech bídy došla trpělivost.

V roce 2011 prohráli sedmé finále Stanley Cupu proti Bostonu. Od té doby však Canucks předvádějí nevyrovnané výkony a postupně upadají. Nyní jako by už nevěděli, jak dál.

V novém ročníku posbírali jen dva body za prohry v prodloužení a jsou poslední v lize. Celkově padli sedmkrát.

Nejvíc je zabolela předposlední porážka. O víkendu proti Buffalu poprvé v sezoně hráli doma a měli odčinit nepovedený trip. Místo toho dostali výprask 1:5. Do šatny tak odcházeli za hlasitého bučení nespokojených fanoušků a ještě předtím si všimli, že na led téměř vyprodaného vancouverského stadionu dopadlo několik dresů Canucks.

"Už jsem to viděl v jiných arénách, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to stane tady nebo prostě týmu, který koučuji," komentoval dresy na ledě trenér Vancouveru Bruce Boudreau. "Něco takového vidět nechcete. Je to pro nás naprostý trapas. Doufám, že hráči to cítí stejně jako já."

"Dres s mým jménem někdo hodil na led už v minulém roce a nikdy na to nezapomenu. Raní vás to," podotkl kapitán mužstva Bo Horvat. "Když to teď vidíte znovu, je to rozhodně nepříjemné."

"Chápu ale, že fanoušci jsou frustrovaní. Moc důvodů k radosti jsme jim nedali," pokračoval. "Ve fázi přestavby jsme už hodně let a vzhledem k tomu, jak jsme tuhle sezonu začali, mám pocit, že už to nikdy nepřijde. Tím myslím, že už nikdy nezačneme vyhrávat."

Ozval se také Jim Rutherford, který ve Vancouveru řídí hokejové operace. "Mám to stejně jako fanoušci a všichni ostatní. Začíná to být frustrující. Horko těžko se na naše výkony kouká," prohlásil.

Canucks po zmíněném finále Stanley Cupu odehráli v play off jen 32 zápasů, hůř je na tom jen New Jersey (29 duelů) a Arizona (25).

V základní části si Vancouver během těchto jedenácti let vedl o něco lépe, vykázal skoro 53procentní úspěšnost při získávání bodů. Pořád jde ale o osmý nejhorší výsledek v lize a třetí nejhorší za Ottawou a Edmontonem v rámci Kanady, kde jsou hokejisté pod větším drobnohledem.

Jenže zatímco Edmonton i díky nejlepšímu hráči světa Connoru McDavidovi vyletěl nahoru a Ottawa se odrazila ode dna s tím, že má jeden z nejperspektivnějších mančaftů, růst Vancouveru je v nedohlednu.

Současný tým nefunguje a mladé hvězdy, které by mohly všechno změnit, na cestě nejsou. V zásobě talentů patří Canucks k ligovému průměru.

Fanoušci Vancouveru by tak rádi viděli zásadní změnu. V anketě regionálního deníku The Province 41 procent z nich požaduje velkou výměnu. Dalších 36 procent se přiklání k plnohodnotné přestavbě, která s sebou vždy přináší odchod některých opor a lapání talentů na vysokých draftových pozicích.

Na papíře přitom Canucks nevypadají špatně jako třeba Arizona. Vedle kapitána Horvata mají v útoku Brocka Boesera, J. T. Millera nebo Eliase Petterssona. Obranu zdobí Oliver Ekman-Larsson a hlavně produktivní Quinn Hughes, byť momentálně je na marodce. Také brankář Thatcher Demko má skvělou reputaci.

V kabině to ale podle zákulisních zdrojů skřípe. "Slyšel jsem, že mezi některými hvězdami a zbytkem mužstva vznikají třenice. Dost se tam tvoří izolované skupinky," prohlásil televizní expert Colby Cohen. Příliš tím ale nepřekvapil, neboť o špatné atmosféře ve vancouverské šatně se spekuluje už delší dobu.

"Není kouře bez ohně," komentoval situaci pro stanici Sportsnet bývalý křídelník Canucks Jannik Hansen, který v klubu zažil úspěšnou éru bratří Sedinů. Ta vrcholila sedmým finále Stanley Cupu 2011 a definitivně skončila v roce 2018, kdy už se Vancouver brodil ligovým suterénem.