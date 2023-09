Ještě nepřesvědčili, a dostávají pohádkové peníze. Vymstí se to, zní k trendu v NHL

Jsou mladí a v hokejové NHL ještě pořádně nezazářili. Přesto dostávají pohádkové peníze, jimiž se snadno zabezpečí do konce života. Co za trendem stojí?

V nováčkovské sezoně NHL dosáhl jako čerstvá trojka draftu na bodový průměr 0,55.

Rok nato se útočník Tim Stützle zlepšil na číslo 0,73, což v absolutních číslech dělalo 58 bodů (22+36). Velmi slušný výkon, ale v ligové produktivitě stačil jen na 93. místo.

Přesto si tím německý talent vykoledoval nejlukrativnější smlouvu v historii ottawských Senators. Kývl na osmiletou spolupráci s roční gáží 8,35 milionu dolarů. Tolik nedostal ani Tomáš Hertl na vrcholu kariéry.

Mnozí nad Stützleho megakontraktem pozvedli obočí.

I sám generální manažer Ottawy Pierre Dorion věděl, že riskuje. Spoléhal ale na to, že Stützle se bude nadále zlepšovat a že platový strop, který tou dobou kvůli koronavirové pandemii stagnoval, v budoucnu výrazně poroste. Pak by na riskantním tahu vydělal.

Minulá sezona dala manažerovi za pravdu. Zvěsti o bobtnání platového stropu nabraly na síle a hlavně - Stützle s fantastickými 90 body (39+51) ovládl týmovou produktivitu.

Německému forvardovi přitom stále běžela skromná nováčkovská smlouva. Kdyby jednání o další spolupráci o rok odložil, mohl si klidně přijít na víc než deset milionů ročně.

Svého rozhodnutí však zpětně nelituje.

"Peníze pro mě moc neznamenají. Je to tím, jak jsem byl vychovaný. Nikdy to nebylo o penězích, ale o snaze být dobrým člověkem," citoval Stützleho web The Athletic.

Němec vzal v potaz také týmové hledisko: "Osobně si myslím, že když někdo bere deset nebo jedenáct milionů, je pak s platovým stropem těžké něco vyhrát. V našem mladém týmu jsou všichni pod devíti miliony, takže bych řekl, že máme opravdu slušnou šanci. To je vlastně jediný cíl, který mám - vyhrát s touhle partou Stanley Cup."

Také se dá říct, že Stützle vsadil na jistotu. Kdyby se naplno nerozzářil nebo snad prodělal vážné zranění, z finančního hlediska by ho to nemuselo trápit.

"8,35 milionu je pořád spoustu peněz," poznamenal 21letý hokejista.

Při jednáních s Ottawou ho o tom přesvědčovala i maminka Marion Stützleová. Řekla mu: "Time, hraješ v dobrém týmu a máš hodně fanoušků. Co víc chceš? Budeš mít víc peněz, než za celý život dokážeš utratit. Na co potřebuješ víc?"

Nepříliš prověřených mladých hráčů, kteří podepsali monstrózní kontrakty, je teď v NHL celá řada. Například Cole Caufield v Montrealu, Dylan Cozens v Buffalu nebo Matt Boldy v Minnesotě.

Zřejmě nejvíc se ale činí ottawský Dorion, který si podobnými penězi jako v případě Stützleho uvázal ještě útočníka Joshe Norrise a naposledy beka Jakea Sandersona, který v NHL odehrál jedinou sezonu (nasbíral 32 bodů).

"Myslím, že Sanderson za sezonu nebo dvě dosáhne kariérního vrcholu. Až se tak stane, jeho smlouva by se Ottawě měla vyplatit. 'Měla' je ale to klíčové slůvko. Jeden z těchto kontraktu se někomu nakonec vymstí," upozornil bývalý brankář a nyní expert Mike McKenna.

Dorion dřív přestřelit s mladým útočníkem Colinem Whitem, kterému po jedné povedenější základní části přihrál poměrně lukrativní šestiletou smlouvu. A po třech letech ho raději vyplatil.

S dalšími prohranými sázkami by o práci přišel i sám Dorion.