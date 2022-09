NHL za dveřmi, známé tváře bez práce. Bizarní, půlka ligy chce prohrávat, líčí agent

Přestože zámořská NHL začíná už zhruba za měsíc, mnozí známí hokejisté jsou bez práce. Na vině je i pomalu rostoucí platový strop.

Útok pod vedením Evana Rodriguese s křídly Alexem Galchenyukem a Sonnym Milanem. Za nimi defenzivní dvojice P. K. Subban s Antonem Stralmanem a brankář Braden Holtby.

Nikdo z nich momentálně nemá podepsanou smlouvu, přitom by vytvořili důstojnou zahajovací sestavu v zápase NHL.

Bez práce je i mnoho dalších známých hokejistů. Namátkou třeba zkušení beci Keith Yandle či Danny DeKeyser. Přestože nejlepší roky už mají za sebou, stále mohou leccos nabídnout.

Zámořské kluby, jejichž přípravné kempy startují už asi za dva týdny, si však poslední dobou dvakrát rozmýšlejí, do koho investovat peníze. Na vině je pomalu rostoucí platový strop.

Pro nadcházející sezonu se zvýšil o pouhý milion dolarů na 82,5 milionu. V minulosti často rostl podstatně více, a to i poměrně nedávno. Třeba v roce 2018 dostali generální manažeři prostor navíc v hodnotě 4,5 milionu. Za stagnací pochopitelně stojí koronavirová pandemie a související ekonomické problémy.

Zhruba třetina klubů severoamerické ligy se nyní taktak vejde pod strop, a další třetina už ho přesáhla, pročež musí vymýšlet manévry, jak z toho ven. Místo na významný podpis má jen zbylá třetina soutěže.

Nicméně ani kluby se slušnou rezervou se do podepisování volných hokejistů příliš nehrnou. Mají své důvody.

"Letos je to celkově nešťastné v tom, že trh se kvůli platovému stropu dost posunul," řekl stanici ESPN nejmenovaný hráčský agent. "Nastala bizarní situace, kdy máte 16 nebo 17 týmů, které chtějí prohrávat, a zbytek, co chce naopak vyhrávat. Platový strop vlastně motivuje k porážkám. Řeknete si: Když stejně nepostoupíme do play off, můžeme alespoň prodávat místo pod stropem."

V současnosti je toto místo cennější než dřív. Kluby v přestavbě na něm můžou slušně vydělat, a to tak, že od konkurence přijmou zpravidla přeplaceného hokejistu za zenitem. Za to dostanou zaplaceno v podobě vysokých voleb v draftu.

Také se dá levně získat výborný hokejista s odpovídající cenovkou. Před časem se to povedlo například Seattlu, který v Columbusu ulovil Olivera Bjorkstranda za volbu ve třetím a čtvrtém kole draftu. Columbus neměl moc na výběr. Po podpisech Johnnyho Gaudreaua a Patrika Laineho se kvůli napjatému stropu musel někoho zbavit.

Nadále pak platí, že porážky obvykle vedou k lepšímu postavení na draftu. A v tom příštím rozhodně bude z koho vybírat. Kanaďan Connor Bedard a Rus Matvej Mičkov už teď plní titulky médií v hokejových zemích.

Hokejisté bez práce tudíž nemají nejlepší vyhlídky. Někteří z nich však v nejbližší době nový domov téměř jistě najdou. Například zmíněný Rodrigues, který v minulém ročníku nasbíral 43 bodů (19+24) a dokázal chvílemi táhnout Pittsburgh při absencích Sidneyho Crosbyho či Jevgenije Malkina. Práci dostane ve chvíli, kdy se některému ze zájemců podaří uvolnit místo pod stropem.

Na jiné hráče se však dostat nemusí. "Nebuďte chamtiví," radí jim agent Jerry Buckley. "Najděte si působiště, kde dostanete slušný plat, a hrajte. Poslední místa se můžou obsadit dost rychle."