Teď to tady vedeme my, smál se Pastrňák. Boston předvedl nevídanou českou show

Takové představení v podání českých hokejistů NHL dlouho nepamatuje. Za Boston jich při startu základní části na ledě Washingtonu nastoupilo hned šest a dva z nich vylétli mezi hvězdy zápasu.

Washingtonu při porážce 2:5 nejvíc zatápěl kompletně český útok Pavel Zacha - David Krejčí - David Pastrňák, který dohromady posbíral osm bodů (2+6).

Nejvíc se zaskvěl při rychlé akci ke konci třetí třetiny, kdy si bod připsal každý z nich. Zacha nahrál z obranného pásma rozjetému Krejčímu, který pak poslal Pastrňáka do samostatného úniku. Brankář Darcy Kuemper sice střelu mezi betony pokryl, ale Krejčího dorážku už ne.

Na ledě stál v tu chvíli ještě obránce Jakub Zbořil. V poli byl tedy jen jeden bostonský hráč bez českého pasu - Američan Connor Clifton.

Kromě Zbořila nastoupili do utkání ještě útočníci Tomáš Nosek a Jakub Lauko, kteří sice nebodovali, ale ve čtvrté lajně dohromady nastřádali šest bodyčeků.

Boston tak nasadil víc Čechů než Kanaďanů (čtyři), kteří jinak zámořské lize početně dominují. Větší zastoupení než Česko měly jen Spojené státy se sedmi hráči.

"Je to něco mimořádného, ani jsem si neuvědomil, že máme v klubu tolik českých kluků. Teď kabinu vedeme my," smál se ještě před zápasem Pastrňák. "Určitě bude hrát nějaká česká muzika, i když si nejsem jistý, jestli se to ostatním bude líbit. Každopádně mě baví, že je nás tu tolik."

Pastrňák se stal ve Washingtonu hlavní hvězdou večera. Posbíral hned čtyři body (1+3), šestkrát vystřelil a na ledě strávil zhruba 19 minut, nejvíc z bostonských útočníků.

Krejčího, druhou hvězdu zápasu, to nijak nepřekvapilo. "Na tréninku ho vidím každý den, je to hokejista světové třídy. A pořád se zlepšuje. Je to šílené, ale on vážně nemá žádný výkonnostní strop," řekl o 26letém Pastrňákovi.

"Samozřejmě na sobě pracuju každý den," reagoval nejlepší český hokejista posledních let, když se o Krejčího slovech doslechl. "Cítím, že už jsem zestárl, ale vlastně jsem ještě mladý. Rozhodně souhlasím s tím, že se ještě můžu zlepšit."

Šestatřicetiletý Krejčí, který v minulém ročníku hrál za mateřskou Olomouc, při návratu do NHL třikrát bodoval (1+2). Zacha přispěl jednou asistencí.

Trenér Jim Montgomery už mohl nasadit uzdraveného Taylora Halla, který měl s Krejčím a Pastrňákem původně hrát, ale postavil ho vedle kapitána Patrice Bergerona. Zatím nechtěl rozbít české trio, které v závěru přípravy zářilo.

Velký večer prožil také 22letý Lauko, jenž odehrál svůj první zápas v NHL. Vedle Noska a Nicka Foligna stál na ledě při zahajovacím buly, aby ubránil elitní lajnu Washingtonu v čele Alexandrem Ovečkinem, což se povedlo.

Nejvíc ale Lauko zaujal tím, že ve třetí třetině vybojoval hned dvě přesilovky. "Přesně kvůli tomu ho chci mít v sestavě," prohlásil kouč Montgomery. "Díky rychlosti dokáže donutit soupeře k faulu a dostat puk do nebezpečných míst."

Lauka, který v posledních třech sezonách hrál na farmě Bostonu a v Karlových Varech, chválil také Krejčí: "Byl skvělý. Na první pohled vidíte, že je to energický kluk a že této své přednosti využívá."

Zdá se tedy, že šest Čechů najednou nehrálo v této sezoně za Boston naposledy.