Česká rarita v NHL. Zachu při restartu kariéry vidí v lajně s hvězdnými krajany

Příští ročník hokejové NHL možná odstartuje s kompletně českým útokem. V Bostonu by mohli dát dohromady Davida Pastrňáka, Pavla Zachu a Davida Krejčího.

Pavel Zacha v dresu New Jersey | Foto: Reuters

Háček je v tom, že dva z jmenované trojice nemají s Bruins podepsaný kontrakt a Pastrňákovi teoreticky hrozí odchod.

Nejlepší český hokejista posledních let je sice pod smlouvou i pro nadcházející sezonu, ale pokud nekývne na prodloužení spolupráce, Boston ho zřejmě vymění, aby o něj nepřišel bez náhrady. Generální manažer klubu Don Sweeney dal každopádně najevo, že Pastrňáka chce udržet.

Krejčí s Bruins momentálně jedná o návratu poté, co minulou sezonu překvapivě strávil v extraligové Olomouci.

Zacha do massachusettského klubu přišel nedávno díky výměně z New Jersey. Ačkoliv nemá podepsanou smlouvu, je takzvaným chráněným volným hráčem, což znamená, že může vyjednávat jen s Bostonem. Předpokládá se, že podepíše kontrakt s roční gáží kolem tří milionů dolarů.

V New Jersey jako šestka draftu 2015 nikdy zcela nenaplnil očekávání. Nejvíc se tomu přiblížil v předminulé, "pandemické" sezoně, kdy v 50 kláních nastřádal slušných 35 bodů (17+18).

"Mám ještě velké rezervy. Myslím, že tohle je pro mě obrovská příležitost, jak restartovat kariéru," řekl 25letý Zacha před pár dny o novém angažmá. "V posledních letech sice hraju lépe než dřív, ale svému potenciálu jsem se pořád ani trochu nepřiblížil."

Mohutný centr, který je zvyklý i na pozici levého křídla, přichází do relativně známého prostředí. Přes léto totiž na doporučení někdejších spoluhráčů z New Jersey trénuje v městečku Foxboro, které leží jen asi půl hodiny jízdy od centra Bostonu.

Do toho Zacha v novém působišti potká obránce Jakuba Zbořila, svého nejlepšího kamaráda z dětství, a samozřejmě i Pastrňáka, s nímž hrál v mládežnických reprezentacích. Bruins mají pod smlouvou ještě útočníka Tomáše Noska s Jakubem Laukem a chtějí přivést Krejčího.

Své místo v sestavě však Zacha zatím nezná. "S trenéry a generálním manažerem jsem se o tom moc nebavil," přiznal forvard. "Uvidíme v tréninkovém kempu, ale nemám žádná velká očekávání. Je to na trenérech. Já jsem připravený vydat ze sebe to nejlepší a pomoct týmu."

Zachova pozice se bude odvíjet od toho, jak manažer Sweeney vyřeší problematický střed útoku. Jestli přivede zpět Krejčího a Patrice Bergerona. Oběma je už 36 let.

Minimálně kapitán Bergeron by ale měl pokračovat. Zachovi po výměně z New Jersey dokonce volal, aby ho v týmu uvítal.

Přes Bergerona a Krejčího by se však Zacha v hierarchii centrů zřejmě neposunul. Na levém křídle zase zůstane za hvězdami Bradem Marchandem a Taylorem Hallem. Nabízí se tedy pozice ve třetím útoku.

Nicméně Marchand říjnový začátek příští sezony určitě nestihne. Kvůli prodělané operaci kyčlí se vrátí nejspíš až na konci listopadu nebo v prosinci.

V takovém případě by mohl vzniknout druhý útok ve složení Zacha - Krejčí - Pastrňák. V prvním útoku by pak vedle Bergerona bruslili Hall a Jake DeBrusk. "Mohl by se tam posunout i Zacha, ale spojit ho s dalšími českými hráči dává větší smysl," napsal Nick Goss ze stanice NBC.

Kompletně český útok je v NHL raritou. Největší stopu za sebou zanechali Petr Nedvěd, Radek Dvořák a Jan Hlaváč, kteří u newyorských Rangers vytvořili na přelomu milénia takzvanou "Czech Line" a obsadili přední pozice týmové produktivity.

V roce 2014 se v Arizoně objevila lajna Martin Erat - Martin Hanzal - Radim Vrbata, ale kvůli zraněním a nepřesvědčivým výkonům se brzy rozpadla.

Nyní se česká formace rýsuje v Bostonu, přestože počet Čechů v severoamerické NHL se oproti dobám největší slávy smrskl asi na polovinu.