Když nenasadíš našeho koně, poletíš. Výhrůžky z NHL vyústily v nevídaný rozkol

Carolina patří k hlavním adeptům na Stanley Cup, nově jí ale chybí to, co je samozřejmostí i pro ty nejhorší kluby hokejové NHL. Farma.

Kdo alespoň okrajově sleduje severoamerickou NHL, musel o farmě slyšet. Jde o tým z nižší soutěže, v první řadě AHL, kde si kluby slavné ligy "pěstují" nadějné hráče a odkud povolávají rychlé posily v případě marodky.

AHL je fakticky rozvojovou ligou. Věkový průměr tamních hokejistů se pohybuje kolem 24 let a každý tým má svého nadřízeného v NHL.

Alespoň donedávna tomu tak bylo.

Zvrat přišel na konci minulé sezony. Chicagští Wolves nekývli na pokračování tříleté spolupráce s Carolinou a jako první klub AHL za téměř 30 let se osamostatnili. Do nadcházející sezony půjdou jako jediní v soutěži sami za sebe.

Carolina nemá náhradu, což je problém. V minulosti spoléhala třeba na Charlotte Checkers, za které před vstupem do NHL válel Martin Nečas, ale ti teď spadají pod Floridu.

Rozkol mezi Wolves a Carolinou nastal kvůli odlišné filozofii. Zatímco klub AHL chtěl hlavně vyhrávat, Carolině šlo především o rozvoj mladých hráčů.

Naplno se to projevilo při úspěšné cestě za Calder Cupem 2022, farmářskou obdobou Stanley Cupu. Tehdejší trenér Chicaga Ryan Warsofsky v play off šetřil mladého ruského brankáře Pjotra Kočetkova a nasazoval spíš zkušenějšího Američana Alexe Lyona, vsadil na něj i v prvním finálovém klání.

Carolina reagovala výhrůžkami, že Warsofského vyhodí, pokud bude dál spoléhat na Lyona. Alespoň podle vyprávění generálního manažera Chicaga Wendella Younga.

Sérii z většiny dochytal Kočetkov, Warsofsky však po sezoně stejně skončil a šel dělat trenérského asistenta do San Jose.

Vztah Caroliny a Wolves se mezitím dál zhoršoval.

"Novému trenérovi (Brocku Sheahanovi - pozn. red.) bylo řečeno, ať si nedělá starosti s vyhráváním," řekl manažer Young webu InsideAHLHockey.com s odkazem na skutečnost, že Carolině šlo čistě o rozvoj mladíků. "Trenér také dostával pokyny, koho nasazovat do brány. Sestava musela být schválená."

Tým v uplynulé sezoně nakonec ani nepostoupil do vyřazovacích bojů. "Na tom, že rezignujeme na konkurenceschopnost, jsme se nedohodli," zlobil se Young.

Spolupráce tak po třech letech skončila. "Pro nikoho to není dobrá vizitka. Pro nás ani pro Carolinu. Pro AHL ani pro NHL," dodal manažer.

Carolina navíc nedávno přišla také o farmu v méně významné lize ECHL, kde se Norfolk raději dohodl na spolupráci s Winnipegem.

Zaměstnavatel Martina Nečase by teď rád získal parťáka v AHL pro sezonu 2024/25, ale není ani zdaleka jisté, že se mu to povede. Zatím musí své talenty posílat na hostování do Evropy, případně žádat jiné kluby NHL, jestli na farmě náhodou nemají místo.

Ve strukturách Caroliny jsou vedle Nečase tři Češi, ale ani jeden z nich nemá podepsanou smlouvu v NHL.

David Kaše, momentálně útočník extraligového Litvínova, už se jí zřejmě nedočká. Brankář Patrik Hamrla o ni bude bojovat ve finském Tampere a další gólman Jakub Vondras v kanadské juniorce.