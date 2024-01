Kvůli penězům málem skončil, teď má mladý Čech primát v NHL. Fascinuje i legendu

Svých 203 centimetrů o víkendu poprvé ukázal v NHL a stal se nejvyšším Čechem v historii slavné soutěže. Není to přitom tak dávno, co křídelník Adam Klapka přemýšlel o tom, že s hokejem skončí.

Zasvěcené nepřekvapilo, že 23letý Klapka dostal v áčku Calgary Flames šanci. Zaujal už v přípravném kempu, kde setrval až do posledních škrtů.

Na farmě pak ve 33 utkáních posbíral 21 bodů (10+11), čímž navýšil tempo oproti minulé sezoně, kdy zůstal lehce pod průměrem půl bodu na zápas.

Samotnou premiéru v nejlepší lize světa si v noci na neděli odbyl ve čtvrté lajně po boku slovenského centra Adama Růžičky a bývalého útočníka Bostonu A. J. Greera.

Při porážce 1:3 od rozjetého Edmontonu strávil na ledě jen něco málo přes šest minul, ale čtyřmi bodyčeky předčil v tomto ohledu všechny zúčastněné.

Křídelník z basketbalové rodiny zaujal také 203 centimetry. Tak vysoký Čech v NHL nikdy předtím nehrál. Bývalý obránce Tampy a Anaheimu Andrej Šustr sice podle některých zdrojů měří stejně, ale zámořská liga mu přisuzuje 201 centimetrů. Oficiálnímu pořadí tak nově vévodí Klapka.

Ten se stal také nejvyšším hokejistou v historii Flames a obsadil dělené druhé místo v rámci celé soutěže. Vyšší byl jen slovenský zadák Zdeno Chára s 206 centimetry.

K jeho hvězdnému statusu má Klapka daleko, v budoucnu by ale mezi hokejovou smetánkou mohl hrát víc než čtvrtou lajnu. Calgary v něm vidí potenciál.

"Na svou výšku bruslí opravdu dobře," prohlásil trenér kanadského klubu Ryan Huska. Český obr ho zaujal rovněž "záludnou sadou dovedností".

Už v létě se ze zámoří ozývaly chvalozpěvy, jak šikovné ruce Klapka má. Tím pádem nemusí jen nahánět soupeře a clonit před bránou, dřímá v něm víc. Podle deníku Calgary Herald se v kuloárech traduje, že potenciál mladého Čecha fascinuje zejména Jaromea Iginlu, který u Flames celosvětově proslul jako silový útočník a nyní radí generálnímu manažerovi klubu Craigu Conroyovi.

V tomto kontextu je úsměvné, že Klapka ještě relativně nedávno nevěděl, jestli je pro něj lední hokej tou správnou volbou. Uvažoval o práci ve sklenářské firmě svého otce.

"Asi před dvěma roky jsem málem skončil s hokejem, protože jsem hrál ve druhé nejvyšší české lize, kde jsme nevydělávali moc peněz," přiznal křídelník. "Začal jsem tedy přemýšlet o budoucnosti. Hokej miluju, ale říkal jsem si, že potřebuju, aby se něco změnilo, aby se zadařilo."

A to se stalo. Klapka, hrající tehdy v prvoligových Benátkách nad Jizerou, dostal pozvánku do extraligového Liberce. Tam zaujal natolik, že ještě v téže sezoně nakoukl do dospělé reprezentace.

Následně jako nedraftovaný hráč podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Calgary, kde si neustále zlepšuje postavení.

Dosavadním vrcholem je víkendová premiéra v NHL. V ikonické aréně Saddledome ji sledovali i Klapkovi rodiče, kteří narychlo přiletěli z Prahy do Calgary. Zřejmě i oni jsou rádi, že nadějný útočník nedal před lety přednost rodinné firmě.