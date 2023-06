Nejlepší v NHL, ale hrozí mu výměna. Bruins jsou v úzkých, jedné hvězdy už se zbavili

U hokejových Bruins může brzy nastat paradoxní situace. Linus Ullmark zrovna získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL, ale navzdory platné smlouvě by se mohl stěhovat pryč.

Ullmark vyhrál před Iljou Sorokinem a Connorem Hellebuyckem díky tomu, že ve 49 zápasech základní části zastavil 93,8 procent puků. Neměl konkurenci. Na první místo ho zařadilo 22 z 32 generálních manažerů.

Navíc spolu s parťákem Jeremym Swaymanem obdržel William M. Jennings Trophy pro (zpravidla) tandem, který inkasuje nejméně branek.

Ullmark má smlouvu ještě na dvě sezony a v průměru stojí - na vítěze Vezinovy trofeje - přívětivých pět milionů dolarů ročně.

Za normálních okolností by si ho Bruins hýčkali. Jenže éra platových stropů je nemilosrdná a hlavně po útocích na Stanley Cup se zpravidla zjistí, že už není místo pro všechny.

Boston není výjimkou. Aby vzhledem k řadě končících kontraktů vůbec složil kompletní tým na příští sezonu, potřebuje víc místa pod stropem. A výměny dobře placených hvězd jsou jedním ze způsobů, jak toho docílit.

Ne neutěšenou realitu už doplatil forvard Taylor Hall, kterého generální manažer klubu Don Sweeney v pondělí vyměnil spolu s právy na Nicka Foligna do Chicaga za mladé obránce Iana Mitchella a Aleca Regulu.

Prostor pod platovým stropem Bruins se rázem zvedl ze zhruba pěti na jedenáct milionů.

Jenže ani to nemusí stačit, neboť je třeba podepsat hned několik chráněných volných hráčů včetně jednoho člena tamní české kolonie Jakuba Lauka a ideálně udržet některé opory, které míří na trh, například důrazného a produktivního křídelníka Tylera Bertuzziho.

Zdroj novináře Jimmyho Murphyho potvrzuje, že Sweeney chce pod stropem uvolnit ještě více místa.

"Donny se teprve začíná rozjíždět," uvedl zdroj z klubu, který s Bostonem o možných výměnách jednal. "Pošle pryč nějakého obránce. A to, co se píše o Ullmarkovi, je pravda."

Švédský dlouhán Ullmark sice zrovna získal Vezinovu trofej, ale snovou sezonu nemusí zopakovat - před ní dosáhl při pravidelném vytížení maximálně na procentuální úspěšnost 91,7. K tomu na konci července oslaví 30. narozeniny.

To Američanovi Swaymanovi je teprve 24 let, v minulé základní části s úspěšností 92 procent moc nezaostával a nejspíš vyjde o něco levněji.

"Nebudu lhát, napadlo mě to," přiznal Ullmark, že si hrozbu trejdu uvědomuje. "Je to součástí sportu, který hrajeme. A když máte dva brankáře, kteří jsou na tom statisticky podobně, nastanou změny, asi. Za nás oba můžu říct, že chceme společně zůstat v Bostonu, protože se nám tady daří - sami jste naše úspěchy viděli. Uvidíme ale, co se stane. Jedna věc je osobní rovina, druhá byznysová stránka věci."

Ullmark je proti výměně částečně chráněný, aktuálně si díky smluvní klauzuli může vybrat 16 klubů, kam bez souhlasu nemůže odejít.

Hall, první Sweeneyho "oběť", však měl tu samou klauzuli a stejně se pakoval - Chicago mezi šestnáctku nežádoucích nezapsal.