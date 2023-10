Senzace u Pastrňáka a spol. Přehlížený teenager si v přípravě říká o místo po Krejčím

Matthew Poitras. Že jste o něm neslyšeli? Není divu. Devatenáctiletý Kanaďan ještě neokusil profesionální hokej a obecně není považovaný za budoucí superhvězdu. V přípravném kempu bostonských Bruins ale zaujal natolik, že by mohl sezonu začít v NHL, navíc v důležité roli.

Ještě nedávno panovala shoda na tom, že pokud Bruins nepředvedou mistrnou výměnu, budou se muset ve středu prvních dvou útoků spokojit s Pavlem Zachou a Charliem Coylem.

Oproti hvězdnému duu Patrice Bergeron - David Krejčí, které v NHL definitivně ukončilo kariéru, je to znatelný sešup.

Zacha většinu minulé sezony odehrál na levém křídle a tolik zodpovědnosti jako teď na něj ještě nikdy nepadlo. Coyle během kariéry proslul spíš jako centr číslo tři.

Nakonec je tu ale ještě jedno jméno. Matthew Poitras.

Teprve 19letý centr odehrál čtyři z pěti přípravných zápasů, posbíral čtyři body (2+2) a místy připomínal Krejčího. "Stejně jako bývalý hráč Bostonu nejvíc vyniká s pukem na holi a při vytváření šancí pro spoluhráče," napsal online deník The Athletic.

Stejný web přitom před časem nezařadil Poitrase mezi 168 největších hokejových talentů do 23 let a útočníkovu budoucnost v profesionálním hokeji označil za diskutabilní.

Poitras zamířil do Bostonu jako 54. hráč draftu 2022 po slušné, ale nijak ohromující 50bodové sezoně v kanadské juniorce OHL.

V minulé základní části se v podobném počtu zápasů (63) zlepšil na skvělých 95 bodů. V ligové produktivitě skončil šestý, se 79 nahrávkami byl dokonce druhý.

Přesto se mělo za to, že do přípravného kempu Bruins jde jen na zkušenou. A že návrat do OHL je nevyhnutelný.

To kvůli Kanaďanově nezkušenosti při bránění a tělesným proporcím - při 180 centimetrech váží 80 kilogramů, což je pro NHL málo.

Poitras ale přesvědčil jinými kvalitami. "S pukem na hokejce je i pod tlakem hodně klidný, zakládá akce a chytře podporuje spoluhráče," chválil teenagera trenér Bostonu Jim Montgomery.

Ještě dál zašel nový kapitán mančaftu Brad Marchand, jenž Poitrase srovnal s jednou z největších hvězd současnosti Mitchem Marnerem: "Herně mi ho hodně připomíná. S pukem mu to jde skvěle a počíná si chytře, i když ho zrovna nemá."

"Je schopný si na ledě najít klidnější místo, kde má na to, aby něco udělal, vteřinku navíc," pokračoval Marchand. "A i pokud je pod tlakem, dokáže v soupeřově obraně najít nějakou skulinku. Má skvělý přehled."

Poitras zaujal, ať už naskočil vedle dalších "zelenáčů", kteří bojují o místo, nebo hvězd typu Marchanda a Davida Pastrňáka.

Absolvovat může ještě jeden přípravný zápas, v noci na pátek čeká Boston generálka na ledě newyorských Rangers.

V zámořských médiích ale už teď převládá přesvědčení, že Poitras načne sezonu v NHL zřejmě jako druhý centr za Zachou. Padají slova jako překvapení a senzace.

Sám náctiletý Kanaďan, který oslaví dvacátiny až v březnu příštího roku, netuší, zda si místo u Bruins skutečně zajistil. "Ale myslím, že jsem jim dost ztížil rozhodování (jestli ho vyškrtnout, jak se čekalo - pozn. red.)," poznamenal.

Je možné, že Boston pustí Poitrase do ostrých zápasů a pak znovu zhodnotí, jestli v 19 letech na NHL má.

Pokud usoudí, že ne, nenechá centra odehrát víc než devět duelů, aby se mu naplno nerozběhla nováčkovská smlouva. Pak by Poitras odešel zpátky do juniorky, protože na farmě kvůli pravidlům zatím hrát nemůže.