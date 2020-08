"Nechápu, co rozhodčí viděl," rozčílil Francouze sporný gól. Colorado pak prohrálo

Jako by nestačilo, že soupeř během pouhých šesti minut spláchl jejich vedení 2:0 a otočil na 3:2. Porážku Colorada v semifinále Západní konference NHL zpečetil sporný gól. A smutným hrdinou při něm byl český gólman Pavel Francouz.

Všechno vypadalo pro Avalanche idylicky. V polovině zápasu vedli 2:0 a zdálo se, že hru mají pevně v rukou. Jenže přišly tři slepené góly a najednou na tabuli svítilo skóre 3:2 pro Dallas.

Druhý nejlepší tým základní části Západní konference ztratil jistotu, pouštěl zelené hvězdy do brejků a jeden z nich pak na konci druhé třetiny využily. Obránce Dallasu Esa Lindell se protáhl s pukem kolem mantinelu a pak bušil do českého gólmana tak dlouho, až rozhodčí ukázal do brankoviště a potvrdil trefu na 4:2.

Francouz i jeho spoluhráči si pak u sudího stěžovali, ten nechal situaci přezkoumat u videa, ale gól neodvolal.

"Popravdě, byl jsem přesvědčený, že jsem měl puk pod hranou betonu a ta byla celou dobu před brankovou čarou. Nechápu, co rozhodčí dělal, bylo to přísné rozhodnutí," durdil se po zápase brankář Pavel Francouz.

Vedení o dvě branky pro Dallas se ukázalo klíčové, Stars se ve třetí třetině uklidnili a už vítězství uhájili.

Rozčílený byl z rozhodnutí rozhodčích i kapitán Colorada Gabriel Landeskog. "Dan O´Rourke (rozhodčí, pozn red.) byl za brankou a odtamtud podle mě nemohl puk za čarou vidět. Prostě ukázal do branky jen proto, že se Lindell začal radovat," prohlásil.

Secret angle of the Lindell goal pic.twitter.com/ZU9jUh7orf — Omar (@TicTacTOmar) August 25, 2020

Opakované záběry ukázaly, že odhalit puk za čarou nebylo vůbec jednoduché, ve změti hokejek není kotouč pořádně vidět a objeví se na obrazovce až v době, kdy se vrací zase zpátky do brankoviště.

"Nevím, na čem ten gól postavili, jestli viděli něco, co já ne, ale puk na videu čáru nepřešel," přidal se i trenér Colorada Jared Bednar.

Utkání nakonec vyhrál Dallas 5:2 a v sérii vede už 2:0. Nejsmutnější hrdinou je tak gólman Francouz. Po zranění jedničky Philippa Grubauera konečně dostal šanci být oporou týmu, ale opět odešel do kabiny zklamaný.

"Je to šance, o které jsem snil. Záleží jen na mně, s jakou zodpovědností k ní přistoupím. Teď pomůžu týmu vyhrát další čtyři utkání. Můj cíl je vítězit a dotáhnout mužstvo k postupu," dodal český brankář.