Nejlepší bruslař? Odmítli vyměnit Nečase, teď z něj žasnou. Má víc bodů než Pastrňák

Na poslední olympiádu ho kouč Josef Jandač nevzal i proto, že mu nepřišel dost osvalený. Na té příští už Martin Nečas chybět nemůže. V NHL udělal takové pokroky, že momentálně patří k nejlepším českým hokejistům.

Dokonce v produktivitě přeskočil Davida Pastrňáka. Má sice horší bodový průměr, ale zápis 9+19 z 31 zápasů v každém případě budí respekt.

Dlouhodobě výborné výkony Nečas nedávno stvrdil proti silné Tampě, kterou srazil čtyřbodovou show. Zařídil všechny góly Caroliny. "Hraje neuvěřitelně," žasl parťák Cedric Paquette. "Je hrozně šikovný, má šílenou střelou a teď taky hodně sebevědomí."

"To mu nikdy nechybělo," dodal trenér Rod Brind'Amour. "Už od prvního dne se tady snaží tvořit hru. Vždycky jsme ho v tom podporovali, ale myslím, že teď o něco lépe chápe, kdy a kde něco zkoušet. Další věc je, že dospěl. Fyzicky je silnější, což jde ruku v ruce se sebevědomím."

Nečas už jako teenager v brněnské Kometě dokazoval, že je útočnou zbraní. Díky kreativitě a rychlosti.

Ostatně deník The News & Observer nedávno napsal: "Martin Nečas je možná nejrychlejším bruslařem v NHL."

O tom by se dalo pochybovat, zvlášť při pohledu na raketové akce Connora McDavida. Nicméně je jasné, že Nečas patří v bruslení mezi extratřídu.

Takhle nedávno převezl brankáře Columbusu Joonase Korpisala:

Nečasův gól v Columbusu. | Video: Youtube.com

K rychlým nohám postupně přidal svaly. Zatímco v 17 letech měl asi 62 kilogramů, teď - ve 22 letech - mu váha ukazuje číslo 86. Vyrostl i do výšky, měří 188 centimetrů. Jinými slovy: už je na NHL vybavený.

Před třemi roky nebyl, Carolina ho poslala zrát zpátky do Komety. V následném ročníku ho zase odeslala na farmu do Charlotte, kde patřil k lídrům mančaftu a nakonec vyhrál prestižní Calder Cup. Přesto nadšený nebyl.

"Bylo to těžké," vzpomíná. "Ne že bych byl uražený, jen mě možná prostě naštvalo, že ještě musím hrát v AHL. Ale to se stává. Prostě se tam musíte zlepšovat každý den, což jsem dělal. Další rok už jsem proto hrál v NHL. A teď je to ještě lepší."

Zatímco v minulé sezoně byl Nečas pátým nejproduktivnějším hráčem Caroliny, nyní je druhý hned za Sebastianem Ahem.

Právě s hvězdným finským centrem v poslední době hraje v první formaci, kterou tvoří ještě zkušený Švýcar Nino Niederreiter. Září také v přesilovkách a někdy naskočí i do oslabení. Stává se z něj komplexní hokejista.

"Umí všechno, co si dovedete představit," chválí Nečase o rok starší Aho. "Jeho bruslení je hodně působivé. Baví mě s ním nastupovat."

Když Aho dostal otázku, jestli je český útočník v lize podceňovaný, spustil: "Já ho určitě nepodceňuji. Celý náš tým ví, jak dobrý je. Média a ostatní týmy ho možná neoceňují, jak by měly, ale my máme jasno."

Jasno má také klubové vedení. Podle Pierra LeBruna z televize TSN chtělo Nečase za poslední rok získat hned několik konkurenčních týmů, ale Carolina výměnu pokaždé odmítla. Zajisté toho nelituje.