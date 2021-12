Nečas dvakrát asistoval, Francouz se po více než roce vrátil do branky Colorada

Český hokejový útočník Martin Nečas dvěma asistencemi pomohl Carolině k výhře 5:3 nad Detroitem. Pavlu Francouzovi návrat do branky Colorada nevyšel.

Jednatřicetiletý český gólman, který nastoupil k zápasu NHL po 15 měsících, inkasoval v souboji s Nashvillem čtyři branky z 34 střel a Avalanche prohráli 2:5. K vítězství nevedla ani jedna asistence Tomáše Hertla, San Jose podlehlo Vancouveru taktéž 2:5. Hertl je s 22 body (14+8) nejproduktivnějším českým hokejistou v lize

Nečas si obě gólové přihrávky schoval do třetí třetiny. První asistenci si připsal v 41. minutě, kdy jeho vyhození z obranného pásma dojel Nino Niederreiter a přesnou ranou nad rameno brankáře Alexe Nedeljkovice vstřelil vítěznou branku Caroliny na 4:3. "Snažili jsme se hrát aktivní hokej s tlakem do branky. Naše hra se nám ve třetí třetině vyplatila. Nečas to udělal výborně, dostal puk z našeho obranného pásma a mně se poté povedlo prostřelit brankáře," popsal rozhodující moment zápasu Niederreiter.

Podruhé se Nečas zapsal do statistik pět sekund před koncem zápasu. Teuvo Teräväinen vybojoval po jeho nahození puk za brankou a připravil jednoduchou pozici pro zakončujícího Vincenta Trochecka. Carolina vyhrála pátý z posledních šesti zápasů a posunula se na třetí místo Východní konference.

První branku při premiéře v NHL vstřelil útočník Jack Drury. Jednadvacetiletý centr využil šance, která se mu naskytla při absenci šesti spoluhráčů kvůli koronaviru, a v závěru první třetiny poslal Carolinu do vedení 3:2. "Nejprve jsem uvažoval o přihrávce, ale nakonec jsem se rozhodl pro zakončení. Když jsem jel k brance, o ničem jsem nepřemýšlel, reagoval jsem intuitivně," řekl Drury.

Jako soupeř se na ledě Caroliny poprvé představil brankář Detroitu Nedeljkovic. Pětadvacetiletý gólman odchytal za Carolinu 29 zápasů, ve kterých si držel úspěšnost zásahů bezmála 93 procent. V minulé sezoně se americký brankář dostal dokonce mezi tři nejlepší nováčky ročníku.

Francouz nastoupil na ledě Nashvillu k prvnímu zápasu v NHL od konce loňského srpna, kdy hrál čtvrté utkání druhého kola play off proti Dallasu. Návrat do branky Avalanche mu ale kvůli prohře 2:5 zhořkl. Český gólman kryl 30 ze 34 střeleckých pokusů Predators a chytal s úspěšností 88 procent. "Byl to krásný pocit znovu vyjet na led NHL. Cítil jsem se dobře, soupeř na mě ze začátku vyslal několik střel, díky kterým jsem se dostal do zápasu. Bohužel jsme nedokázali vyhrát," řekl Francouz

O svém startu se dozvěděl až těsně před utkáním. Předpokládaná jednička pro zápas s Nashvillem Darcy Kuemper měl před zápasem pozitivní výsledek testu na koronavirus a do duelu zasáhnout nemohl. "To, že je Darcy pozitivní, jsme zjistili asi hodinu a půl před zápasem, takže vše bylo trochu hektické. Naštěstí jsem se od rána připravoval tak, jako kdybych měl chytat, takže jsem nebyl úplně zaskočený," uvedl český brankář.

Oslabené Colorado prohrálo poprvé po pěti zápasech, naopak Nashville potvrdil výbornou formu a protáhl vítěznou sérii na šest duelů. Dvěma góly a asistencí pomohl Predators Filip Forsberg.

Vítěznou sérii protáhli pod novým trenérem Brucem Boudreauem také hokejisté Vancouveru. Canucks porazili San Jose 5:2 a vyhráli i šestý duel pod Boudreauovým vedením. Asistenci u jedné branky Sharks si připsal Hertl, jenž je s 22 body nejproduktivnějším českým hokejistou v soutěži.

Jakub Voráček, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral také 22 bodů (1+21) v utkání Columbusu proti Edmontonu (2:5) nebodoval. Při prohře Bostonu 1:3 na ledě NY Islanders se neprosadil ani David Pastrňák, který s jednadvaceti body (8+13) uzavírá trojici nejproduktivnějších Čechů v NHL.

Tampa Bay s Ondřejem Palátem ve čtvrtek vyhrála sedmý z posledních osmi duelů a posunula se do čela NHL. Nedaří se naopak Floridě s Radkem Gudasem. Panthers podlehli Los Angeles 1:4 a na výhru čekají již tři zápasy. Krize se prohlubuje i u hokejistů New Jersey. Ďáblové s Pavlem Zachou v domácím prostředí nestačili na Vegas 3:5 a prohráli osmý z posledních devíti zápasů.

Výsledky NHL:

Edmonton - Columbus 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Branky. 8. a 9. Puljujärvi, 12. D. Ryan, 37. Perlini, 58. Foegele - 47. Nyquist, 57. Danforth. Střely na branku: 45:38. Diváci: 15.022. Hvězdy zápasu: 1. Puljujärvi, 2. S. Skinner, 3. Perlini (všichni Edmonton).

Nashville - Colorado 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky: 14. a 37. F. Forsberg, 28. Jeannot, 53. Josi, 59. Ekholm - 30. Rantanen, 50. Ničuškin. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.184. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Sissons, 3. Jeannot (všichni Nashville). Francouz odchytal za Colorado 58 minut a 21 vteřin, inkasoval 4 branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta.

Minnesota - Buffalo 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 11. Merrill, 40. Kaprizov - 29. Cozens, 53. Pysyk, rozh. náj. Tage Thompson. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18.022. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Cozens (oba Buffalo), 3. Goligoski (Minnesota).

Carolina - Detroit 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

Branky: 3. a 41. Niederreiter (na druhou M. Nečas), 8. A. DeAngelo, 19. Drury, 60. Trocheck (M. Nečas) - 6. Gagner, 14. Dylan Larkin, 32. Bertuzzi. Střely na branku: 33:26. Diváci: 16.017. Hvězdy zápasu: 1. Drury, 2. Niederreiter, 3. Fast (všichni Carolina).

Tampa Bay - Ottawa 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 24. Killorn, 36. Hedman - 16. Chabot. Střely na branku: 27:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Stamkos (oba Tampa), 3. Chabot (Ottawa).

Florida - Los Angeles 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 15. Kiersted - 18. O. Määttä, 24. Kopitar, 33. D. Brown, 48. Kaliyev. Střely na branku: 44:31. Diváci: 14.458. Hvězdy zápasu: 1. Quick), 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Kiersted (Florida).

New Jersey - Vegas 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Branky: 2. J. Hughes, 51. Tatar, 53. Vesey - 11. Coghlan, 24. W. Carrier, 48. W. Karlsson, 49. N. Roy, 59. Marchessault. Střely na branku: 26:30. Diváci: 12.724. Hvězdy zápasu: 1. Coghlan (Vegas), 2. Tomáš Tatar (New Jersey), 3. N. Roy (Vegas).

NY Islanders - Boston 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky. 12. a 58. Clutterbuck, 22. Beauvillie - 60. M. Reilly. Střely na branku: 28:41. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Clutterbuck, 3. Beauvillier (všichni NY Islanders)

Montreal - Philadelphia 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky. 6. Lehkonen, 55. Dauphin, rozhodující sam. nájezd Drouin - 23. Willman, 40. J. Cates. Střely na branku: 40:39. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Dauphin, 3. Ben Chiarot (všichni Montreal).

San Jose - Vancouver 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky: 18. T. Meier (Hertl), 49. Cogliano - 13. a 38. Boeser, 17. Horvat, 58. J. T. Miller, 59. Dickinson. Střely na branku: 36:30. Diváci: 10.340. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Horvat, 3. J. T. Miller (všichni Vancouver).