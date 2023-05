Nečas deptal krajana, dvěma góly načal velký obrat. Vaněček pak v bráně nevydržel

Český útočník Martin Nečas překonal dvakrát krajana Vítka Vaněčka a nasměroval hokejisty Caroliny k výhře 6:1 v New Jersey. Hurricanes vedou ve 2. kole play off NHL už 3:1 a dělí je jedno vítězství od postupu do finále Východní konference.

2:33 Sestřih utkání New Jersey - Carolina včetně dvou gólů Martina Nečase | Video: Asociated Press

Carolina brzy prohrávala po teči Jacka Hughese, ale Nečas otočil skóre. Český hráč ještě v úvodní třetině vyrovnal, když si v protiútoku najel před branku a nikým neatakovaný poslal puk za záda Vaněčka. I ve druhém případě se prosadil zblízka, když se opět ocitl sám před Vaněčkem a nedal mu šanci nekompromisní ranou pod horní tyč. Nečas tím odstartoval gólovou smršť. Carolina nasázela Vaněčkovi čtyři branky v rozmezí pěti minut a dvaceti vteřin. Nejdříve jej překonal Brett Pesce z mezikruží, po závaru před brankou zvýšil Jesper Fast a střelou zpoza pravého kruhu upravil Brent Burns skóre na 5:1. Vaněček, který v utkání chytil 12 ze 17 střel, poté přepustil místo Akiru Schmidovi. Na něj vyzrál na konci druhé třetiny už jen Jordan Martinook, který nasbíral tři body (1+2) a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Nečas bral ocenění pro druhou hvězdou. Dallas se oklepal z předchozí prohry 2:7 a vedl v polovině utkání i díky dvěma využitým přesilových hrám už 4:0. Ke konci úvodní třetiny otevřel skóre Jamie Benn, na něhož po přestávce navázali Thomas Harley, Max Domi a Joe Pavelski. Čtyřgólový rozdíl platil i po dvou třetinách, na trefu domácího útočníka Jadena Schwartze odpověděl Roope Hintz. Do posledního dějství už nenastoupil Philipp Grubauer, jenž inkasoval pětkrát z 22 střel Dallasu. Nahradil jej Martin Jones a Seatlle zdramatizoval vývoj brankami Schwartze a Adama Larssona. Při hře bez gólmana ale zpečetil výhru hostů Domi. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 4. zápas: New Jersey - Carolina 1:6 (1:1, 0:5, 0:0) Branky: 2. J. Hughes - 18. a 28. Nečas, 30. Pesce, 32. Fast, 33. Burns, 40. Martinook. Střely na branku: 22:29. Vaněček odchytal 32:46 minuty, inkasoval pět gólů ze 17 střel a úspěšnost zákroků měl 70,59 procenta. Diváci: 17.016. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. Nečas, 3. Burns (všichni Carolina). Stav série: 1:3. Západní konference - 4. zápas: Seattle - Dallas 3:6 (0:1, 1:4, 2:1) Branky: 32. a 44. Schwartz, 56. A. Larsson - 30. a 58. Domi, 18. Jamie Benn, 25. Harley, 31. Pavelski, 40. Hintz. Střely na branku: 19:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (Seattle), 2. Harley, 3. Domi (oba Dallas). Stav série: 2:2.

