Jágr, Eliáš a pak Krejčí. Útočník Bostonu si zapsal stý bod v play off NHL

včera

Útočník David Krejčí z Bostonu dosáhl jako třetí český hokejista v historii na hranici 100 bodů v play off NHL. Třiatřicetiletý centr si ve 124 duelech bojů o Stanleyův pohár připsal 36 branek a 64 asistencí.

Krejčí si díky asistenci ve třetím utkání semifinále Východní konference při výhře na ledě Caroliny 2:1 vylepšil letošní bilanci na 13 bodů za čtyři góly a devět přihrávek ze 16 utkání a Bruins jsou jediné vítězství od finále Stanley Cupu.

Českým rekordmanem je Jaromír Jágr s 201 body (78+123) z 208 utkání a patří mu celkově páté místo v historické tabulce. Patrik Eliáš v barvách New Jersey zaznamenal ve 162 duelech 125 bodů (45+80).

Krejčí dokázal dvakrát vyhrát produktivitu play off NHL. Povedlo se mu to v roce 2011 při zisku Stanleyova poháru s Bruins s 23 body a také o dva roky později s 26 body.

Přehled historických statistik českých hokejistů v play off NHL:

Kanadské bodování:

1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 208 zápasů/201 bodů (78 branek + 123 asistencí), 2. Patrik Eliáš (New Jersey) 162/125 (45+80), 3. David Krejčí (Boston) 124/100 (36+64), 4. Milan Hejduk (Colorado) 112/76 (34+42), 5. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 133/74 (34+40), 6. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 106/70 (26+44), 7. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 141/59 (20+39), 8. Michal Pivoňka (Washington) 95/55 (19+36), 9. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 94/53 (18+35), 10. Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh) 95/52 (28+24).

Střelci:

1. Jaromír Jágr 208/78, 2. Patrik Eliáš 162/45, 3. David Krejčí 124/36, 4. Milan Hejduk 112/34 a Petr Sýkora 133/34, 6. Petr Klíma 95/28, 7. Martin Straka 106/26, 8. Tomáš Hertl (San Jose) 59/23, 9. Ondřej Palát (Tampa Bay) 67/21 a Martin Havlát (Ottawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey) 75/21.

Nahrávači:

1. Jaromír Jágr 208/123, 2. Patrik Eliáš 162/80, 3. David Krejčí 124/64, 4. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 127/45, 5. Martin Straka 106/44, 6. Milan Hejduk 112/42, 7. Petr Sýkora 133/40, 8. Robert Holík 141/39, 9. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 113/38, 10. Michal Pivoňka 95/36.

Nejvíce zápasů:

1. Jaromír Jágr 208, 2. Patrik Eliáš 162, 3. Robert Holík 141, 4. Petr Sýkora 133, 5. Petr Svoboda 127, 6. David Krejčí 124, 7. Dominik Hašek (Chicago, Buffalo, Detroit, Ottawa) 119, 8. Roman Hamrlík 113, 9. Milan Hejduk 112, 10. Martin Straka, Michal Rozsíval (Pittsburgh, NY Rangers, Phoenix, Chicago) oba 106.