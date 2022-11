Kämpf asistoval u výhry Toronta, Pittsburgh prohrál pošesté v řadě

Český hokejový útočník David Kämpf asistencí pomohl Torontu k výhře 5:2 nad Philadelphií. Útočník Flyers Lukáš Sedlák se v zápase neprosadil. Ve druhém středečním duelu Pittsburgh s Janem Ruttou v sestavě podlehl Buffalu 3:6.

Do utkání v Torontu lépe vstoupili hokejisté Philadelphie. Ve 14. minutě se prosadil Joel Farabee a poslal Flyers do vedení. Maple Leafs však ještě do konce první třetiny srovnali. Dvěma góly v rozmezí dvou minut se o to postarali Auston Matthews a John Tavares.

Vítězný gól vstřelil v úvodu třetí části Zach Aston-Reese, jenž zakončil akci, do které se zapojil i Kämpf. Český útočník bodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů a zaznamenal pátý bod v sezoně.

Owen Tippett v dalším průběhu zápasu snížil na 2:3, výhru Toronta ale dvěma góly pojistil kapitán Tavares, jenž vstřelil 11. hattrick v NHL. Hokejisté Maple Leafs prolomili čtyřzápasové čekání na výhru a posunuli se na desátou příčku Východní konference. Flyers po prohře zůstávají devátí.

Do druhého zápasu během 24 hodin nastoupili hokejisté Pittsburghu. Po úterní domácí prohře s Bostonem 5:6 v prodloužení neuspěli ani v Buffalu, kde podlehli místním Sabres 3:6.

Penguins prohráli pošesté v řadě a aktuálně drží nejdelší sérii neúspěchů v celé NHL. K jejímu přerušení nepřispěl ani obránce Rutta, jenž odehrál 16 a půl minuty a zaznamenal jeden kladný bod ve statistice plus/minus.

Výsledky NHL:

Buffalo - Pittsburgh 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)

Branky: 47. a 60. Olofsson, 39. Peterka, 44. Ta. Thompson, 51. Tuch, 59. Okposo - 7. Zucker, 26. Archibald, 41. Guentzel. Střely na branku: 32:21. Diváci: 12.201. Hvězdy zápasu: 1. Ta. Thompson, 2. Tuch, 3. O. Power (všichni Buffalo).

Toronto - Philadelphia 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 19., 53. a 56. Tavares, 17. Matthews, 43. Aston-Reese (Kämpf) - 14. Farabee, 48. Tippett. Střely na branku: 44:25. Diváci: 18.437. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Matthews, 3. Rielly (všichni Toronto).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 10 9 0 1 45:26 18 2. Buffalo 10 7 0 3 43:28 14 3. Tampa Bay 10 6 0 4 32:31 12 4. Toronto 11 5 2 4 32:32 12 5. Florida 10 5 1 4 30:31 11 6. Montreal 10 5 0 5 28:31 10 7. Detroit 9 4 2 3 28:32 10 8. Ottawa 9 4 0 5 33:31 8

Metropolitní divize:

1. New Jersey 10 7 0 3 36:25 14 2. NY Rangers 11 6 2 3 32:31 14 3. Carolina 9 6 1 2 29:25 13 4. NY Islanders 10 6 0 4 36:25 12 5. Washington 11 5 2 4 32:32 12 6. Philadelphia 10 5 2 3 26:27 12 7. Pittsburgh 11 4 2 5 40:41 10 8. Columbus 10 3 0 7 26:44 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 10 6 1 3 33:23 13 2. Winnipeg 9 5 1 3 26:25 11 3. Minnesota 10 5 1 4 35:36 11 4. Chicago 10 4 2 4 32:34 10 5. Colorado 9 4 1 4 29:27 9 6. Arizona 9 3 1 5 26:36 7 Nashville 10 3 1 6 26:36 7 8. St. Louis 8 3 0 5 19:30 6

Pacifická divize: