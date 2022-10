V čem jsme dobří? V ničem. Trenérský svéráz je zpět v NHL a baví upřímností

Po konci v Columbusu rok pracoval jako televizní expert. Ve studiu ale trenér John Tortorella nevydržel. Raději převzal Philadelphii, jeden z nejhorších klubů hokejové NHL. Fanouškům dal ještě před sezonou najevo, že bude zle.

Tortorella v létě podepsal ve Philadelphii čtyřletou smlouvu, která by mu měla vynést 16 milionů dolarů. A hned se dal do práce. Postupně mluvil s různými členy Flyers od generálního manažera Chucka Fletchera po hráče.

A výsledek? "Jsem hodně znepokojený z toho, co se v kabině děje," řekl stanici Sirius XM.

Dá se říct, že Philadelphii převzal v dezolátním stavu. Flyers v minulé sezoně dosáhli jen na 61 bodů a skončili čtvrtí od konce. V některých statistikách dopadli na úplné dno, třeba v přesilovkách, kde nedosáhli ani na 13procentní úspěšnost.

Do play off nepostoupili podruhé v řadě, což se jim stalo poprvé od začátku 90. let. Celkově odehráli druhý nejhorší ročník v klubové historii. Navíc přišli o dlouholetého kapitána Claudea Girouxe, který výměnou odešel za lepším.

Příprava na stávající sezonu pak naznačila, že může být ještě hůř. Philadelphia v sedmi zápasech šestkrát prohrála a vstřelila pouhých sedm branek.

Když poté Tortorella přišel do podcastu Takeoff s Johnem Clarkem, tým nešetřil. V jednu chvíli tak dostal otázku: "A v čem jsou Flyers dobří? Našel jste něco, na čem se dá postavit identita týmu?"

"Ne," vyhrkl hned dvakrát 64letý trenér. "Myslím, že jsme trochu roztříštění. To je ale důležitá součást mojí práce, spojit všechny kousky dohromady a nějakou naši identitu vytvořit."

Zámořská média však Philadelphii nevěří. Třeba web The Athletic jí předpovídá 77 bodů v základní části. Šance na finále Stanley Cupu? Nula procent. Šance na play off? Tři procenta. A na poslední místo v lize? Jedenáct procent.

Klubu nepomáhá, že má na marodce dvě velké opory - beka Ryana Ellise a centra Seana Couturiera. První z nich si v této sezoně dost možná nezahraje, druhý si obnovil zranění zad. A moc dalších hvězd Flyers nemají.

Největší letní posilou se stal produktivní, ale občas příliš horkokrevný bek Tony DeAngelo. Tortorellovi však absence velkých jmen nevadí. "Všichni jsou naštvaní, že jsme nepřivedli Johnnyho Gaudreaua," připomenul jedno z nich. "Je to sakra dobrý hráč, ale ještě nenastal čas, abychom někoho takového přivedli. Máme tolik jiných věcí na práci, než podepisovat volné hokejisty, kteří nás můžou posunout mezi absolutní špičku."

Pokud jde o odkoučované zápasy v NHL, je Tortorella čtvrtým nejzkušenějším lodivodem v současné lize. V roce 2004 vyhrál s Tampou Stanley Cup, dvakrát převzal Jack Adams Award pro nejlepší trenéra, naposledy před pěti lety.

Trénování nyní bere jinak, než když s ním začínal. Dává hokejistům větší volnost: "Nemyslím si, že hokej je tak složitý… Je to hrozně reaktivní hra. Nejdůležitější je se do toho hráčům v polovině případů neplést."

"Dřív jsem jim vykládal: 'Když je puk tady, ty pojedeš sem.' A tak dále. Bylo to, jako kdybych je programoval. Měl jsem na to celý sešit," zavzpomínal.

"Teď vidím hokej úplně opačně, zvlášť když vezmu v potaz dnešní sportovce, kteří udrží pozornost stejně dlouho jako améba (jednobuněčný organismus, pozn. red.). Můžete být rádi, když z nich dostanete pár minut. Myslím to vážně. Co nakonec převáží všechny taktické pokyny, je vůle. Tu můžete trénovat," doplnil kouč, který je známý svou prostořekostí.

Vytáhne během čtyř let Philadelphii z marasmu? A vydrží vůbec tak dlouho? "Momentálně máme v lize nulový respekt. Nulový. Pokud si ho získáme alespoň trošku, budeme na správné cestě," prohlásil také před základní částí, do níž následně vstoupil dvěma výhrami.