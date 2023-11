Jedenáct a dost. Skvělá Hronkova bodová série skončila, český rekord už neposunul

Český obránce Filip Hronek vyšel naprázdno v utkání NHL v Calgary, kde s hokejisty Vancouveru podlehl 2:5, a neprotáhl jedenáct zápasů dlouhou bodovou sérii.

Hronek o den dříve poprvé v sezoně skóroval a vyrovnal český rekord v NHL mezi obránci, který vytvořil Jiří Bubla v sezoně 1983/84.

Elitní bek ale dál bodovou sérii neposunul, v Calgary si během téměř 24 minut na ledě nepřipsal gól ani asistenci.

Hlavním strůjcem výhry domácích byl autor branky a dvou přihrávek Elias Lindholm. Jeho spoluhráč Daniel Vladař plnil roli náhradního gólmana.

Vítek Vaněček přispěl na ledě Pittsburghu 21 zákroky k výhře hokejistů New Jersey 5:2. Vítězství podpořil jednou asistencí Ondřej Palát.

Vaněčka překonal jen Bryan Rust, který dal z úniku první gól zápasu a pak ve 24. minutě upravil skóre na 2:1 tečí z předbrankového prostoru.

New Jersey ale v dalším střídání vyrovnalo a výhru strhlo na svoji stranu třemi góly v poslední třetině. Palát si připsal asistenci u trefy na 4:2.

Český útočník poslal puk za branku, odkud jej přihrál Dawson Mercer kolem Radima Zohorny a pravé tyče Alexandru Holtzovi. Nikým nebráněný švédský útočník bez problémů skóroval.

Další český brankář Petr Mrázek zastavil 29 střel, ale neodvrátil porážku Chicaga 2:4 s Tampou Bay.

Chicago vedlo po úvodní třetině 1:0 gólem Lukase Reichela. Tampa Bay ale v úvodu druhé třetině zásluhou Braydena Pointa v přesilové hře vyrovnala a ukončila gólový půst, který trval téměř 150 minut.

Mrázka poté střelou od modré čáry překonal v polovině utkání Michail Sergačev. Blackhawks vyrovnali na začátku třetí části díky trefě Coreyho Perryho.

Zápas rozhodl Viktor Hedman, který doklepl puk do prázdné branky. Výhru zpečetil Brandon Hagel při risku domácích bez gólmana.

Filip Zadina asistoval u dvou branek San Jose, které porazilo St. Louis 5:1. Sharks rozhodli v pasáži od 21. do 34. minuty, během níž odskočili ze stavu 1:0 na 5:0.

Dvěma trefami se zasloužil o výhru Mike Hoffman a na obě branky mu přihrál Zadina, který si připsal první asistence v sezoně.

Kanadský hráč nejprve otevřel ve třetí minutě skóre po souhře celého třetího útoku a na 5:0 zvýšil z úniku, do kterého jej vyslal Zadina.

První hvězdou byl ale vyhlášen brankář San Jose Kaapo Kähkönen, který zneškodnil 44 střel včetně čtyř pokusů Jakuba Vrána. Na straně vítězů Tomáš Hertl nebodoval.

Columbus doma podlehl Arizoně 2:3 a prohrál posedmé v řadě. Klíčový gól hostů vstřelil v 50. minutě na 2:1 Logan Cooley při vyloučení Davida Jiříčka, za 28 vteřin zvýšil Lawson Crouse.

Brankář Coyotes Connor Ingram, jemuž kryl záda Karel Vejmelka, zastavil 39 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Nestačil jen na dvě rány obránce Damona Seversona.

Výsledky NHL:

Montreal - Vegas 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)

Branky: 29. a 32. Ylönen, 7. Newhook, 11. Kovacevic, 60. Barron - 23. Howden, 29. McNabb, 32. Marchessault, 37. Theodore, 59. Eichel, 59. Stone. Střely na branku: 28:42. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Eichel (oba Vegas), 3. Ylönen (Montreal).

Pittsburgh - New Jersey 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 7. a 24. Rust - 14. Lazar, 24. Bastian, 43. Bratt, 52. Holtz (Palát), 52. Toffoli. Střely na branku: 23:31. Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 18.321. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Rust (Pittsburgh), 3. Lazar (New Jersey).

Columbus - Arizona 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 22. a 59. Severson - 27. Hayton, 50. Cooley, 51. Crouse. Střely na branku: 41:32. Diváci: 15.909. Hvězdy zápasu: 1. Ingram (Arizona), 2. Severson (Columbus), 3. Crouse (Arizona).

Chicago - Tampa Bay 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 13. Reichel, 43. Perry - 25. Point, 40. Sergačev, 52. Hedman, 60. Hagel. Střely na branku: 15:30. Mrázek odchytal za Chicago 58:45 minut, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 18.691. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Sergačev (všichni Tampa Bay).

Calgary - Vancouver 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 18. Weegar, 31. Dube, 40. Hanifin, 46. Huberdeau, 59. E. Lindholm - 10. E. Pettersson, 51. Höglander. Střely na branku: 39:22. Diváci: 17.501. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Huberdeau, 3. Greer (všichni Calgary).

Seattle - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 45. a rozhodující sam. nájezd Yamamoto, 10. Beniers, 19. Wennberg - 4. Lee, 35. Cizikas, 42. Dobson. Střely na branku: 32:23. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto, 2. Wennberg, 3. Beniers (všichni Seattle).

Los Angeles - Florida 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 2. Fiala, 34. Kopitar - 52. Reinhart. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17.243. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Kopitar, 3. Talbot (všichni Los Angeles).

San Jose - St. Louis 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Branky: 3. a 34. Hoffman (na obě Zadina), 21. Eklund, 23. G. Smith, 24. Kunin - 54. Bučněvič. Střely na branku: 35:45. Diváci: 10.452. Hvězdy zápasu: 1. Kähkönen, 2. Hoffman, 3. G. Smith (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 15 12 2 1 51:30 26 2. Florida 16 10 1 5 50:45 21 3. Detroit 16 8 3 5 59:54 19 4. Toronto 15 8 2 5 55:54 18 5. Tampa Bay 17 7 4 6 57:61 18 6. Montreal 17 7 2 8 50:61 16 7. Buffalo 16 7 1 8 46:52 15 8. Ottawa 14 7 0 7 55:48 14

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 14 11 1 2 47:31 23 2. Washington 14 8 2 4 35:37 18 3. Carolina 16 9 0 7 52:52 18 4. New Jersey 15 8 1 6 56:57 17 5. Philadelphia 16 8 1 7 51:47 17 6. Pittsburgh 15 8 0 7 53:42 16 7. NY Islanders 16 5 5 6 39:52 15 8. Columbus 17 4 4 9 46:61 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 15 11 1 3 52:39 23 2. Colorado 15 10 0 5 56:46 20 3. Winnipeg 15 8 2 5 55:50 18 4. Arizona 16 8 2 6 55:48 18 5. St. Louis 15 8 1 6 43:41 17 6. Minnesota 15 5 2 8 50:64 12 7. Chicago 14 5 0 9 36:49 10 8. Nashville 15 5 0 10 44:52 10

Pacifická divize: