Hašek nechce NHL v Praze s Rusy. Asi trpí otřesem mozku, tepe ho exspoluhráč

Bývalý brankář Dominik Hašek nechce, aby se říjnového zápasu hokejové NHL v Praze zúčastnili Rusové.

Slavná zámořská soutěž zavítá na začátku příští sezony do Evropy, přičemž se zastaví i v Praze, kde San Jose a Nashville odehrají dva soutěžní zápasy.

Z hokejového svátku v jeho současné podobě však není nadšený Hašek, kterému kvůli ruské agresi na Ukrajině vadí Rusové v kádrech obou týmů. Jejich přítomnost v zápasech by považoval za "neomluvitelný skutek".

"Pokud by tomu tak bylo, udělám vše pro to, aby se tento zápas v naší zemi neuskutečnil," napsal legendární gólman na sociální síti s tím, že by případně apeloval na českou vládu, pořadatele akce nebo veřejnost.

"Uvědomme si, že veřejnou účastí ruských sportovců na akcích děláme obrovskou reklamu ruské zemi a jejím činům. Tedy agresi ruské armády proti demokratické zemi, zabíjení desetitisíců Ukrajinců a páchání zločinů proti lidskosti," vysvětlil Hašek svůj postoj.

Nechce, aby se zápasy NHL v Praze staly "reklamou na ruské zločiny na Ukrajině".

"To by byla od NHL neúcta vůči ukrajinské zemi a jejímu lidu. A to nesmí stát! Nezaslouží si to Ukrajina a nezaslouží si to ani fanoušci a hráči NHL. A to včetně těch ruských, pro které i tímto postojem chci to nejlepší," doplnil.

Hašek na NHL kvůli válce už dříve apeloval, aby suspendovala všechny ruské hokejisty včetně hvězd, jako je Alexandr Ovečkin. To se nestalo.

Nedávno Hašek kladně hodnotil vyřazení ruských tenistů z Wimbledonu, proti čemuž se naopak ohradil Novak Djoković nebo Martina Navrátilová.

Poslední Haškova slova o zápasech NHL v Praze vyvolala mimořádný ohlas v Rusku. Tvrdě se na adresu slavného brankáře vyjádřil jeho bývalý spoluhráč z moskevského Spartaku Nikita Ščitov.

"Hašek pravděpodobně trpí následky otřesu mozku," řekl bývalý obránce. "Pamatujete si, jak ho na olympiádě v Naganu trefil do helmy Valerij Kamenskij? Muselo ho to tehdy hodně poznamenat."

"Pokud Hašek říká to, co říká, měl by vrátit peníze, které vydělal v Rusku," připomněl Ščitov brankářovo roční angažmá ve Spartaku.

Nakonec dodal: "Politika by se do sportu míchat neměla. Hašek byl skvělý hokejista, ale je to mizerný člověk. Proto si jeho slova až tak neberu. Nečte se to dobře, ale holt trpí tím otřesem mozku."

Do Haška se v Rusku nevybíravě pustili už po jeho dřívějším apelu na NHL, aby pozastavila smlouvy všem ruským hokejistům. "Velký Dominátor se svými výzvami proměnil v obyčejného nacistu," napsal tehdy deník Sovětskij sport.

NHL měla v Praze pořádat zápasy San Jose a Nashvillu už dřív, ale kvůli koronavirové pandemii je odložila. Na další posun, nebo dokonce zrušení to nevypadá. Ačkoliv ruskou válku liga odsoudila, jednotlivých ruských hokejistů se zastává.

San Jose má ve stávající sezoně na soupisce dva Rusy - útočníka Alexandra Barabanova a obránce Nikolaje Knyžova, který ale nehrál kvůli zranění. Za Nashville nastupuje forvard Jakov Trenin.