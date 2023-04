Z hokeje se stává basketbal, trápí hvězdu. Pastrňákova stovka byla před lety sci-fi

Nejlepší hokejová liga planety NHL zažívá gólový boom. Pro letité fanoušky je to návrat do starých časů, pro ty mladé něco zcela nového. Ne všichni ale přestřelkám tleskají.

Před osmi lety zažilo Česko velký úspěch, v elitní desítce produktivity NHL mělo hned dva hráče.

Osmý Jiří Hudler nasbíral v životní sezoně 76 bodů a pátý Jakub Voráček jich měl 81, vítězný Kanaďan Jamie Benn mu tak unikl jen o šest bodíků.

Připomeňme, že základní část tehdy stejně jako dnes čítala 82 zápasů. Ovšem jinak se toho hodně změnilo. Šestasedmdesát bodů by letos Hudlerovi stačilo jen na 38. místo, Voráček by byl 29.

Nejproduktivnější hráči současné NHL totiž sbírají přes sto bodů, ve stávajícím ročníku se to povedlo jedenácti vyvoleným. Nepřekonatelný Connor McDavid nastřádal dokonce 153 bodů, o 66 víc než Benn před osmi lety. Třetí skončil se 113 body David Pastrňák, jediný Čech v elitní desítce (i padesátce).

Dechberoucí čísla pramení z talentu, ale také z toho, že liga je čím dál ofenzivnější.

"Chceme dát v každém zápase deset gólů," osvětlil webu theScore přístup Caroliny její kouč Rod Brind'Amour. "Samozřejmě nechceme žádné dostat, ale snažíme se o těch deset. Myslím, že hokej udělal největší pokrok v tom, že takhle teď myslí většina trenérů."

Zatímco před osmi lety, kdy kralovali Hudler s Voráčkem, padalo 5,5 gólu na zápas, v uplynulé základní části to bylo skoro 6,4. To znamená, že průměrný fanoušek, který sledoval všech 82 zápasů svého týmu, viděl o 74 branek víc než osm let nazpět.

Gólový průměr 6,4 je tím nejvyšším od sezony 1993/94, kdy Wayne Gretzky naposledy vyhrál kanadské bodování a kdy se Jaromír Jágr stával v dresu Pittsburghu jednou z největších ligových hvězd.

"V sestavách týmu je hrozně moc talentovaných mladých hráčů, kteří tam v minulosti nebyli," přinesl svůj pohled na gólový boom v posledních letech kouč Dallasu Peter DeBoer. "Dřív to bylo tak, že pokud jste se dostali do vedení, tak jste třeba už ve druhé třetině posílali do hry ranaře ze třetí a čtvrté lajny s tím, aby vám to udrželi. Teď máte všude mladé a šikovné kluky, kteří pořád chtějí dát gól. Proto vidíte tolik obratů… Žádné vedení není dost bezpečné."

K aktuálním gólovým hodům přispěla i celá řada dalších faktorů. NHL víc než kdysi trestá krosčeky nebo sekání. Mnozí talentovaní hráči odmala trénují s osobními trenéry, takže bývají šikovnější než jejich předchůdci. Brankářům se zmenšila výstroj. Přesilovková komanda čítají čtyři útočníky místo tří.

Ne všem se ale současný trend zamlouvá. "Když koukám na hokej a vidím výsledky jako 8:7, tak si říkám: Co se to sakra děje?" rozohnil se v podcastu The Cam & Strick bývalý obránce NHL James Wisniewski, který přitom sám rád útočil a v nejpovedenější individuální sezoně posbíral 51 bodů.

"Neříkejte mi, že hráči jsou šikovnější než dřív. Kravina," pokračoval. "Je to o tom, že každý kašle na bránění a nikomu se nechce blokovat střely. Obránci v pravém slova smyslu už neexistují, už jsou spíš jako záložníci ve fotbale."

"Je těžké sledovat, jak se z hokeje stává skoro až basketbal. Jako malý jsem koukal na výsledky jako 92:88, teď to bývá 152:147. Co to sakra je? Myslete trochu na obranu!" vyzval Wisniewski.

Otázkou je, jak dlouho ofenzivní trend v NHL vydrží. Jistý boom už totiž přišel v povýlukové sezoně 2005/06, kdy i díky změně pravidel stoupl počet gólů na zápas z 5,1 na 6,2. Když se ale týmy po defenzivní stránce přizpůsobily, opět spadl hluboko pod šest.