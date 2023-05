Florida otočila duel s Torontem a v sérii vede 2:0, Dallas proti Seattlu srovnal

Hokejisté Floridy ve druhém zápase série druhého kola play off NHL proti Torontu otočili nepříznivý stav 0:2 a po výhře 3:2 vedou 2:0 na zápasy. Ve druhém hraném utkání Dallas porazil Seattle 4:2 a srovnal stav série na 1:1. Radko Gudas v dresu Panthers, ani Radek Faksa z Dallasu k výhrám bodově nepřispěli.

"V první třetině jsme nestíhali. Je to play off, věděli jsme, že se na nás vrhnou, bohužel jsme jim ale v první části nedokázali konkurovat. Do druhé třetiny jsme udělali nějaké změny v sestavě a obraz hry se ihned změnil. Dostali jsme se do vedení, díky čemuž se nám hrálo o poznání lépe," zhodnotil zápas Matthew Tkachuk, jenž Forslingovi připravil vítěznou branku.

Klíčovým momentem duelu byla kontaktní branka Antona Lundella z první třetiny. Finský útočník se prosadil ze čtvrté střely Panthers na branku a definitivně ukončil úvodní nápor Toronta.

"Nezačali jsme dobře. Toronto na nás nastoupilo a hrálo opravdu dobře. Mělo několik přesilovek, vstřelilo dva góly a dostalo se do komfortní pozice. Lundellova trefa nás dostala zpět do zápasu. Po špatném startu to najednou bylo jen o gól a my byli ve hře," řekl kapitán Panthers Barkov.

Maple Leafs v první desetiminutovce přestříleli Floridu 12:0 a větším rozdílem nevedli jen díky výbornému výkonu Sergeje Bobrovského. Ruský brankář v zápase kryl 35 střel a byl vyhlášen první hvězdou duelu.

"Chytal skvěle. Stejně jako v každém zápase, od té doby co se vrátil do branky, byl jedním ze strůjců naší výhry. Skvělé výkony jsou odměnou za jeho neustálou práci. Neznám nikoho, kdo by na sobě pracoval jako on. I proto je naším lídrem," chválil čtyřiatřicetiletého gólmana Tkachuk.

Toronto nezvládlo ani druhý domácí zápas a dostalo se do složité pozice. "Jsme zklamaní. Určitě jsme po dvou domácích zápasech nechtěli prohrávat 0:2. Ještě zdaleka není konec, musíme nadále pracovat na naší hře a hlavně se nám do hlavy nesmí dostat pochybnosti. Bude důležité vyhrát příští zápas a začít na něm stavět," uvedl O'Reilly.

Naopak Dallasu se povedlo v sérii se Seattlem vyrovnat. Góly začaly padat až ve druhé třetině, na jejímž konci hráči Stars vedli 3:1 a položili v ní důležitý základ k vítězství. V závěru druhé třetiny na své čtyřgólové představení z prvního zápasu navázal Joe Pavelski. Americký veterán zvýšil na 3:1 a jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná.

Dva body za gól a asistenci získal Wyatt Johnston, jenž jako pátý hráč v klubové historii vstřelil ve vyřazovacích bojích alespoň dva góly před 20. narozeninami. Se čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí je nejproduktivnějším nováčkem play off.

Podruhé v play off se prosadil také nováček v dresu Kraken Tye Kartye. Dvaadvacetiletý útočník snížil na 1:2.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Toronto - Florida 2:3 (stav série 0:2).

Západní konference - 2. zápas:

Dallas - Seattle 4:2 (stav série 1:1).