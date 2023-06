Krále draftu srovnávají s Pastrňákem. Větší podoba než s Crosbym, zní ze zámoří

Opěvovaný Kanaďan Connor Bedard přitahuje před draftem NHL, z něhož na 99 procent vyjde jako celková jednička, srovnání s nejlepším českým hokejistou současnosti Davidem Pastrňákem.

Kluby, které v uplynulé sezoně NHL propadaly a následně uspěly v draftové loterii, si mnou ruce. Nadcházející dražba nadějí, začínající v noci na 29. červen v Nashvillu, totiž přináší nebývale silný ročník hráčů.

Hlavně na prvních pozicích se to hemží hvězdičkami, z nichž brzy mohou být světové megastar.

Když web The Athletic porovnával současný draft s tím loňským a seřadil hráče podle aktuálního potenciálu, prvních pět pozic obsadili letošní talenti - Bedard, Adam Fantilli, Matvej Mičkov, Leo Carlsson a Will Smith.

Až šestý skončil Slovák Juraj Slafkovský, z něhož Montreal udělal před rokem celkovou jedničku.

Nad tím, kde přesně v elitní pětce skončí Fantilli, Mičkov, Carlsson a Smith (a jestli se mezi ně někdo náhodou nevklíní) se stále vášnivě debatuje. Co ale nikdo nezpochybňuje, je Bedard na prvním místě.

Sedmnáctiletý kanadský centr je považovaný za nástupce Sidneyho Crosbyho, případně za dalšího Connora McDavida. Na posledním MS juniorů, kde zpravidla hráli o dva roky starší hokejisté, dovedl zámořskou velmoc ke zlatu neskutečnými 23 body v sedmi kláních.

V juniorce WHL pak včetně play off nastřádal 163 bodů (81+82) v 64 zápasech, což dělá průměr 2,54 bodu na utkání. To McDavid dosáhl v ročníku před draftem "jen" na číslo 2,52, a to hrál v o něco ofenzivnější soutěži OHL.

Proto Bedard budí takový rozruch. Zároveň je to originál. Herním stylem má k McDavidovi relativně daleko, stejně tak ke Crosbymu.

"Najít typologicky podobného hráče v NHL není snadné, protože těch, kteří měří 178 centimetrů a patří k ligové elitě, moc není," napsal novinář Corey Pronman.

Po vyškrtnutí Crosbyho, Patricka Kanea, Nikity Kučerova, Braydena Pointa a z historie Joea Sakica však přeci jen našel Bedardovu obdobu - Pastrňáka, který přitom nehraje centra, ale křídlo.

"Herním stylem jsou si podobní. Pastův hokej je založený na výjimečné šikovnosti a střeleckém umu, stejně tak Bedardův. Oba jsou to dobří, ale ne prvotřídní bruslaři. Liší se postavou, takže to není perfektní příměr, a také bych řekl, že Bedard nedosahuje Pastrňákových současných kvalit, ale dává mi větší smysl ho přirovnat spíš k němu než k drobným tvůrcům hry," napsal Pronman.

Pastrňák nepoutal na draftu ani zdaleka takovou pozornost jako Bedard. V roce 2014 sice prošel prvním kolem, ale až na 25. pozici. Mnozí ho brali jako rizikovou investici. Nakonec však v Bostonu vykvetl v ligovou superhvězdu. Z tehdejší dražby nadějí je zatím produktivnější jen Leon Draisaitl.

Pronman si vzpomněl na Čechy i u dalších hvězd nadcházejícího draftu.

Švédského centra Carlssona, který by měl jít na řadu mezi prvními pěti, srovnal s Tomášem Hertlem ze San Jose, a to kvůli mohutné postavě a horšímu bruslení.

Ve slovenském útočníkovi Samuelu Honzekovi, žhavém kandidátovi na první kolo, zase vidí Pavla Zachu z Bostonu. "Jsou zhruba stejně vysocí a oba dobře bruslí. Zacha umí podpořit ofenzivu, ale nikdy nebyl známý jako superšikovný hráč, který ji vyloženě táhne. Hraje přesilovky i oslabení a bývá vytěžovaný. Mám za to, že z Honzeka se v NHL stane přesně takový hráč," poznamenal novinář.