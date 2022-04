"Slyšel jsem šílené historky." Legenda líčí, jak boháči z NHL přicházejí na mizinu

Patří k nejkompletnějším obráncům v hokejové historii, hned tři kluby NHL vedl jako kapitán. Teď Chris Pronger vysvětluje, jak je možné, že tolik profesionálních sportovců přijde po kariéře na mizinu.

"Odhaduji, že víc než padesát procent profesionálních sportovců má v důchodu finanční problémy," napsal 47letý Kanaďan Pronger na sociální síti.

Některá čísla kolující médii mu dávají za pravdu. Například podle staršího článku časopisu Sports Illustrated z roku 2009 zbankrotuje pět let po ukončení kariéry 60 procent basketbalistů z NBA a 78 procent hráčů z ligy amerického fotbalu NFL.

Pronger, který si podle severu CapFriendly vydělal v NHL asi 111 milionů dolarů hrubého, tedy "jen" o 17 milionů méně než Jaromír Jágr, postavil svůj odhad na prostém pozorování. Jeden z problémů vidí v tom, že hokejisté příliš rozhazují.

"Mají tendenci to dělat v začátcích kariéry. Mají pocit, že jim peníze budou chodit donekonečna. I já jsem si tím prošel. Tak to ale není. Od důchodu nás dělí jedno zranění," upozornil Pronger.

Následně rozebral, že ohromující platy v NHL ve skutečnosti nejsou až tak pohádkové. V minulé sezoně přesahovala průměrná roční gáže 2,5 milionu dolarů. Medián se teď podle Prongera pohybuje kolem dvou milionů.

Domů si však hokejista odnese podstatně menší částku. "Plus minus 39 až 56 procent výdělku ztratíte na daních. K tomu si připočtěte poplatky agentům, tedy tři až pět procent, escrow (povinné platby do záložního fondu ligy, pozn. red.) a tak dále," počítal Pronger.

"Potom máte výdaje související s prací," pokračoval. "Někdo si platí výživového poradce nebo trenéra pro mimosezonní přípravu a za dům blízko tréninkové haly dá pět až deset tisíc dolarů. Za měsíc tak může snadno utratit dvacet tisíc. A protože průměrná kariéra v NHL trvá čtyři sezony, je běžné, že hokejista ušetří dva až tři miliony. Jelikož je ale zvyklý utrácet, za pár let se dostane do finančních potíží."

"Toto je navíc podle mého soudu ještě dost optimistický scénář," doplnil Pronger. "Slyšel jsem šílené historky o klucích, kteří utratili milion dolarů ve striptýzovém baru. Taky znám kluka, který dostal dvoumilionový podpisový bonus a okamžitě koupil auta za 400 tisíc. Zbytek donesl domů mámě. Neuvědomil si ale, že nezaplatil daně, takže si na něj došlápl finančák."

Dva miliony, o nichž Pronger mluvil jako o platovém mediánu, si v aktuálním ročníku vydělá například český forvard Filip Chytil z Rangers. V čistém však nedostane ani 900 tisíc dolarů (20 milionů v korunách).

Pronger upozornil i na to, že profesionální sportovci jsou častým terčem lidí, kteří na nich chtějí zbohatnout.

"Musíte být neustále v pozoru. Se spoluhráči jsme vtipkovali, že existují dva typy smluv - ty standardní a ty pro sportovce. Ať už jde o finanční poradce, právníky a nevím koho ještě, všichni předpokládají, že smlouvy nečteme, což je často pravda, a účtují nám víc než obyčejnému člověku," uvedl bývalý obránce.

Zmínil i nabídky na pochybné investice, ať už od cizích lidí, nebo kamarádů z dětství: "Sám jsem se párkrát spálil. Proto jsem si stanovil takové pravidlo, že pokud po mně někdo chce odpověď hned teď, je vždycky třeba říct ne," radil Pronger.

Aktivním hokejistou není už deset let. Kariéru mu definitivně ukončilo ošklivé zranění oka, kvůli kterému měl problémy se zrakem. Do historie vstoupil mimo jiné tím, že jako jediný obránce za posledních 50 let vyhrál Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. V kontroverzním hlasování o bod předstihl Jágra.

Prosadil se i jako funkcionář. Na Floridě to dotáhl na viceprezidenta hokejových operací, ale v létě 2020 tam skončil. Jinak se věnuje například cestovatelskému byznysu.