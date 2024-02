Česká spolupráce a Zachův gól daly Bostonu naději, Calgary ji ale rychle udusilo

Český útočník Pavel Zacha vstřelil v NHL po přihrávce krajana Davida Pastrňáka jediný gól hokejistů Bostonu při prohře s Calgary 1:4.

Boston nabral v úvodní třetině dvoubrankového manko, když skóre otevřel Andrej Kuzmenko ve svém prvním startu za Flames po výměně z Vancouveru a na jeho trefu navázal Connor Zary.

Domácí snížili ve 45. minutě po české spolupráci. Pastrňák přihrál v přesilové hře pět na tři do pravého kruhu Zachovi, který střelou bez přípravy zaznamenal jedenáctou trefu v sezoně a zároveň dal Bruins naději na zvrat.

O chvíli později však vrátil Calgary dvougólový náskok Jonathan Huberdeau, který se stal první hvězdou zápasu (1+2), a skóre zpečetil v přesilovce Noah Hanifin.

Vítek Vaněček přispěl 35 zákroky k výhře New Jersey 5:3 nad Coloradem. Český brankář inkasoval z první střely, Devils ale vedli pod dvou třetinách 3:1.

Druhý gól týmu připravil Ondřej Palát. Český útočník založil přečíslení, ze kterého skóroval Jesper Bratt.

Colorado smazalo ztrátu ve 49. minutě během 29 vteřin. Při hře čtyři na čtyři se prosadili Cale Makar a Samuel Girard.

Nerozhodný stav zlomil John Marino v čase 57:43. Chvíli předtím zastavil Vaněček únik a bekhendový blafák Nathana MacKinnona.

V sestavě Devils nastoupil po téměř tříměsíční absenci Tomáš Nosek.

Dallas vyhrál v Buffalu 2:1 a český útočník Radek Faksa měl klíčový podíl na vítězné brance. Český útočník získal gólmanem odražený puk a z levé strany jej pohotově vracel do brankoviště, kde se kotouč odrazil do sítě od brusle Sama Steela.

Hlavním hrdinou výhry Dallasu byl ale gólman Jake Oettinger, který zneškodnil 47 střel.

Výsledky NHL:

Boston - Calgary 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Branky: 45. Zacha (Pastrňák) - 5. Kuzmenko, 14. Zary, 47. Huberdeau, 50. Hanifin. Střely na branku: 22:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Kadri, 3. Hanifin (všichni Calgary).

Buffalo - Dallas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 26. T. Thompson - 4. Duchene, 30. Steel (Faksa). Střely na branku: 48:30. Diváci: 13.221. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Steel (oba Dallas), 3. T. Thompson (Buffalo).

Florida - Philadelphia 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 10. Verhaeghe - 34. Konecny, 43. Cates. Střely na branku: 21:25. Diváci: 17.340. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Verhaeghe (Florida).

Pittsburgh - Winnipeg 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky: 8. Letang, 28. Carter, 30. Rust. Střely na branku: 27:23. Diváci: 17.088. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Carter, 3. Rust (všichni Pittsburgh).

Washington - Montreal 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Branky: 27. Ovečkin, 52. Sandin - 7. a 8. Suzuki, 52. a 55. Slafkovský, 14. Pezzetta. Střely na branku: 39:26. Diváci: 16.959. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Montembeault, 3. Slafkovský (všichni Montreal).

Carolina - Vancouver 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 5. Martinook, 39. Aho - 18. a 37. E. Lindholm, 44. J.T. Miller. Střely na branku: 24:19. Diváci: 18.700. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Q. Hughes (oba Vancouver), 3. Aho (Carolina).

New Jersey - Colorado 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Branky: 3. Tierney, 24. Bratt (Palát), 27. Mercer, 58. Marino, 60. Haula - 2. Rantanen, 49. Makar, 49. Girard. Střely na branku: 31:38. Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval tři branky z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 92,1 procenta. Diváci: 16.326. Hvězdy zápasu: 1. Marino (New Jersey), 2. Makar (Colorado), 3. Bratt (New Jersey).

Vegas - Edmonton 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 19. N. Roy, 42. Stephenson, 60. W. Karlsson - 5. McDavid. Střely na branku: 26:31. Diváci: 18.433. Hvězdy zápasu: 1. Hill, 2. W. Karlsson, 3. Stephenson (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 50 31 9 10 174:132 71 2. Florida 50 31 4 15 159:129 66 3. Tampa Bay 50 27 5 18 175:164 59 4. Detroit 50 26 6 18 176:161 58 5. Toronto 48 25 8 15 168:153 58 6. Montreal 50 21 8 21 141:177 50 7. Buffalo 50 22 4 24 147:157 48 8. Ottawa 47 20 2 25 158:170 42

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 50 31 3 16 163:143 65 2. Carolina 49 28 5 16 165:147 61 3. Philadelphia 51 26 6 19 149:149 58 4. NY Islanders 50 21 12 17 146:168 54 5. Pittsburgh 47 23 7 17 141:126 53 6. New Jersey 48 25 3 20 166:171 53 7. Washington 48 22 7 19 117:151 51 8. Columbus 50 16 10 24 148:184 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 51 32 4 15 194:160 68 2. Dallas 50 31 6 13 185:152 68 3. Winnipeg 48 30 5 13 148:112 65 4. Nashville 51 26 2 23 153:160 54 5. St. Louis 49 26 2 21 141:153 54 6. Arizona 48 23 3 22 143:147 49 7. Minnesota 49 21 5 23 149:166 47 8. Chicago 50 14 2 34 105:177 30

Pacifická divize: