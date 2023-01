Češi v Bostonu zase úřadovali, Mrázek by proti Flyers první hvězdou zápasu

Americký zpěvák, skladatel a kytaristá, rocková legenda David Crosby, který byl zakládajícím členem skupiny The Byrds a kvarteta Crosby, Stills, Nash a Young, zemřel v 81 letech, oznámil server Variety s odvoláním na Crosbyho manželku.

"S velkým smutkem po dlouhé nemoci zemřel náš milovaný David (Croz) Crosby," citovalo Variety hudebníkovu manželku.

Agentura Reuters označila Crosbyho za jednoho z nejvlivnějších rockových zpěváků 60. a 70. let, kterého nenasytný návyk na drogy přivedl do vězení. Crosby dlouhá léta zápasil s alkoholem a drogami, v roce 1994 podstoupil operaci jater. V prohlášení o své operaci tehdy uvedl, že "měl opět velké štěstí".

Proslavil se nejen jako sólista, ale už v 60. letech ve skupině The Byrds a poté v kvartetu Crosby, Stills, Nash and Young (CSNY). Čtveřice, která se dala dohromady na samém konci 60. let, se proslavila nejen albem Deja Vu, které je plné písní, jež dodnes přežily, ale i nejrůznějšími excesy a divokými vztahy uvnitř citlivého organismu. Kapela CSNY stala jedním z nejvlivnějších souborů v historii pop music. Kvarteto ale vždy účinkovalo spíš nárazově, napětí mezi výraznými osobnostmi vedlo k opakovaným pauzám.

Crosbyho přežila žena Jan Danceová, jejich syn Django, syn James Raymond a dvě dcery, Erika a Donovan, z předchozích vztahů.V roce 2000 zpěvačka Melissa Etheridgeová odhalila, že Crosby byl biologickým otcem dvou dětí, které porodila její tehdejší partnerka Julie Cypherová po umělém oplodnění, poznamenal Variety.