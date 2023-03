Češi v Bostonu se trumfují. Dvěma góly se zaskvěl ten, od něhož se to tolik nečekalo

Trefili se David Pastrňák i Pavel Zacha, přesto ani jeden z nich nebyl nejlepším českým střelcem hokejistů Bostonu při drtivé výhře v NHL 7:1 nad Buffalem. A nebyl to ani David Krejčí, další útočná stálice Bruins, ale dvaadvacetiletý Jakub Lauko. Na demolici soupeře se podílel dvěma zásahy.

Rodák z Prahy ve své nováčkovské sezoně až do zápasu s Buffalem posbíral jeden gól a dvě asistence, proti Buffalu si připsal hned dvě trefy.

Dlouho to přitom nevypadalo, že by měli Bruins soupeře takhle rozsápat. V první třetině dokonce nepadl žádný gól, bezbrankové skóre zlomila až po polovině střetnutí vydařená posila Bostonu Orlov. Hned za 86 vteřin na něj navázal Lauko, jenž ve snadné pozici dorazil puk do sítě a z gólu se radoval poprvé od 1. listopadu.

Ve třetí části už domácí dominovali. Na 3:0 zvýšil Zacha po akci svých tradičních českých parťáků, při další úspěšné spolupráci se zakončovatelem stal Pastrňák a gólem do prázdné branky - soupeř sáhl k power play už v 55. minutě - oslavil novou smlouvu.

Buffalo pak snížilo a při vyloučení dalšího Čecha, Tomáše Noska, zkusilo znovu hru bez brankáře, jenže Bruins znovu skórovali do prázdné a v pokračujícím oslabení se trefil ještě Clifton. Skóre uzavřel 52 vteřin před koncem svým druhým gólem Lauko.

Suverén této sezony zvítězil podeváté v řadě a překonal hranici sta bodů už v 61. utkání. Trojcifernou metu zdolal nejrychleji v historii soutěže a vylepšil rekord Montrealu, který potřeboval v sezoně 1976/77 o utkání více.