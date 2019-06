Callahan trpí degenerativním onemocněním páteře. Zřejmě ukončí kariéru

před 1 hodinou

Zkušený útočník Ryan Callahan, který letos pomohl hokejistům Tampy Bay ovládnout základní část NHL, nejspíš bude muset ukončit ze zdravotních důvodů kariéru. Lékaři diagnostikovali čtyřiatřicetiletému americkému hráči degenerativní onemocnění páteře.

Vedení Tampy Bay, s kterou má Callahan smlouvu ještě na rok s platem 5,8 milionu dolarů, ho zatím zařadilo na seznam dlouhodobě zraněných hráčů. "Je to ohromný bojovník. Vím, že chtěl kontrakt nejen dodržet, ale pak podepsat ještě další," řekl generální manažer Lightning Julien BriseBois.

Callahan doufal, že se podaří jeho potíže se zády vyřešit. Místo toho se bolesti zvětšovaly a lékaři mu doporučili s hokejem skončit. "Bylo to se mnou doslova ze dne na den, podle toho, jak jsem ráno vstal. Když se hrálo, člověk se jen snažil, aby to vydrželo a doufal, že se nic nepřihodí, což se občas stalo. Věřil jsem, že se najde řešení," řekl listu Tampa Bay Times stříbrný olympijský medailista z Vancouveru.

Do Tampy přišel v březnu 2014 z New York Rangers výměnou za kapitána Martina St. Louise. V NHL odehrál 757 zápasů a zaznamenal 186 gólů a 200 asistencí. Ve 121 utkáních play off přidal 20 branek a 19 asistencí.