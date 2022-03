Brankář Vejmelka se dohodl s Arizonou na smlouvě na tři roky

Praha 6 chce v červnu vyhlásit architektonicko-výtvarnou soutěž o návrh podoby pomníku Pražského povstání. Socha připomínající osvobození Prahy na konci druhé světové války by měla stát na náměstí Interbrigády. Změn by mělo doznat i samotné náměstí v Bubenči. Vyplývá to z usnesení rady šesté pražské městské části.

Předběžně by se pomník a úpravy náměstí podle vítězného návrhu mohly realizovat v letech 2025 až 2026. Odhadované celkové náklady na soutěž jsou 2,9 milionu korun. Týmy, které obsadí první tři místa v soutěži, si rozdělí 1,65 milionu korun.

Na náměstí Interbrigády dříve stál památník sovětského maršála Ivana Koněva. Sochu nechala radnice odstranit v dubnu 2020 na základě rozhodnutí ze září roku 2019, kdy bylo rovněž rozhodnuto, že pomník Koněva nahradí památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Pomník vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, byl častým terčem vandalů.