Francouz ukončil sezonu v NHL. Kvůli zdravotním problémům se vrací do Česka

Brankář Pavel Francouz z Colorada musel kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům předčasně ukončit sezonu v NHL. Na vině je blíže nespecifikované zranění ve spodní části těla. Ze zámoří se vrací do Česka, kde bude pokračovat v léčbě. Třiatřicetiletý gólman to uvedl v audionahrávce pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Francouz, který získal loni s Avalanche Stanley Cup, byl v květnu na operaci s přitahovačem. Do probíhajícího ročníku NHL, po jehož skončení mu vyprší dvouletý kontrakt na celkem čtyři miliony dolarů, dosud nezasáhl. Zda ale současné problémy nějak souvisí s operačním zákrokem, plzeňský rodák neuvedl.

"Jedná se o zranění ve spodní části těla a dohodli jsme se s Coloradem, že to nebudeme nějak blíže specifikovat. Je to určitě hodně frustrující situace a jsem z toho samozřejmě ohromně zklamaný, že jsem out do konce sezony. Na druhou stranu - nějakou zkušenost se zraněními z poslední doby mám, takže se snažím to brát tak, jak to je, brát to sportovně," prohlásil Francouz.

Ocenil, že ho klub pustil zpátky do Česka. "Určitě mi pomůže, že mě Colorado pustilo domů, kde budu v blízkosti své rodiny, přátel a kamarádů, což mi určitě pomůže tuhle situaci zvládat," věří Francouz. "S Avalanche budu dál v kontaktu, budu určitě vše konzultovat s našimi doktory. A budu je samozřejmě sledovat a fandit jim. Tým vypadá opět dobře poskládaný, sezonu začali hodně dobře, já doufám, že v tom budou kluci jenom pokračovat. Moc bych jim přál úspěch," doplnil Francouz.

V zámoří působí Francouz od roku 2018. Půjde již o jeho druhou sezonu z posledních čtyř, o níž přijde kvůli zdravotním potížím. Do ročníku 2020-21 nezasáhl kvůli operacím kyčle. V minulé sezoně sezoně po zisku Stanleyova poháru nastoupil do 16 utkání základní části, vychytal osm výher, v průměru inkasoval 2,61 branky na zápas a měl úspěšnost zákroků 91,5 procenta.