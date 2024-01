Boston v nevídané kanonádě zničil Montreal. Pastrňák zářil, bodovali i další Češi

Hokejisté Bostonu porazili v sobotním utkání NHL Montreal vysoko 9:4 a na jednoznačné výhře se bodově podíleli všichni tři čeští hokejisté v dresu Bruins. David Pastrňák vstřelil třicátý gól v sezoně a přidal asistenci, Pavel Zacha si vylepšil bilanci o desátou branku v ročníku a Jakub Lauko připravil úvodní trefu Bostonu.

Střelecky se prosadili také Jan Rutta a Tomáš Hertl, kteří pomohli San Jose k domácí výhře 5:3. Gólman David Rittich slavil vítězství Los Angeles 2:1 nad New York Rangers, Daniel Vladař výhru Calgary nevychytal, ale i přes porážku od Edmontonu 1:3 byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Pastrňák v posledních čtyřech zápasech nasbíral devět bodů. Český kanonýr si upevnil třetí místo mezi střelci a s 66 body je třetí i v produktivitě soutěže. Po 45 zápasech má našlápnuto k překonání osobního rekordu z minulé sezony, v současnosti útočí na hranici 120 kanadských bodů.

Proti Montrealu havířovský rodák čekal na první zápis do 32. minuty, kdy vyzval ke skórování Charlieho Coylea. Americký útočník 49 sekund po trefě spoluhráče Dantona Heinena zvýšil na 5:3 a přiblížil Bruins k výhře. Povedená minuta rozsekla do té doby vyrovnané utkání, na jehož začátku Boston prohrával 0:1 a 1:2.

Střelecky se Pastrňák prosadil v úvodu třetího dějství. V čase 41:26 se natlačil před obránce Jaydena Strublea a sám před gólmanem zakončil individuální akci ranou mezi betony. Zvýšil na 6:4 a vrátil Bostonu dvoubrankové vedení.

Pastrňák třicetigólovou metu překonal posedmé v kariéře a mezi českými hokejisty se v tomto ohledu osamostatnil na druhém místě historických tabulek za Jaromírem Jágrem. Třetí zůstal Petr Klíma, který se přes 30 branek za sezonu dostal šestkrát.

Boston v závěrečné dvacetiminutovce přidal ještě tři branky a poprvé v sezoně dal v jednom zápase devět gólů. Na 8:4 zvýšil po nahrávce Jakea DeBruska Zacha a konečnou podobu skóre zařídil Heinen, jenž v přesilovce zkompletoval první hattrick v NHL.

"Občas člověk hraje dobře, ale nepadá to tam. Občas to v zápase není ono, ale góly přijdou. Myslím, že to mohl být dnešní případ. Připadalo mi, že to nebyl můj nejlepší zápas, ale jsem rád, že jsem týmu pomohl i góly. Je to pěkný pocit," líčil Heinen.

Na vysoké výhře se alespoň bodem podílelo 16 hráčů. "Hrajeme týmově a díky tomu vyhráváme. Pasta je samozřejmě výjimka v tom, že boduje v podstatě v každém zápase, jinak se ale můžeme spolehnout na to, že v každém utkání to na sebe vezme někdo jiný," řekl útočník Brad Marchand, autor gólu a asistence.

Hokejisté San Jose vybojovali teprve druhou výhru z posledních 17 zápasů. Hertl připravil gól na 2:1 a pak stanovil konečné skóre trefou do prázdné branky. S 32 body je nejproduktivnějším hráčem Sharks. Obránce Rutta byl autorem vítězné branky v 53. minutě a prosadil se poprvé v sezoně. Puk za brankovou čáru dostal už v první třetině také domácí útočník Filip Zadina, jeho zásah ale rozhodčí po přezkoumání videa neuznali.

Rittich dostal příležitost ve druhém utkání za sebou, pošesté v sezoně odchytal celý zápas a dovedl Kings ke čtvrté výhře. Proti Rangers inkasoval jednou z 23 střel a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Českému gólmanovi zatím vstup do angažmá v Los Angeles vychází skvěle. Z brankářů, kteří v aktuální sezoně zasáhli alespoň do sedmi zápasů, je Rittich nejlepší v obou hlavních statistikách. Po příchodu z farmy v Ontariu si drží úspěšnost zákroků 93,7 procenta a průměr inkasovaných branek má těsně pod hranicí 1,6 gólu na zápas.

Na led Los Angeles se poprvé v jiném dresu vrátila bývalá dlouholetá opora Jonathan Quick. Gólman, jenž dovedl Kings ke dvěma Stanley Cupům, při návratu do Kalifornie kryl 24 střel a nestačil pouze na pokusy Quintona Byfielda a Kevina Fialy.

V tradičním souboji celků z Alberty měl navrch Edmonton a jako první kanadský tým v historii NHL vyhrál potřinácté v řadě. Vladař v brance domácího Calgary kryl 29 z 31 střel a utkání zakončil s úspěšností 93,5 procenta.

O osudu zápasu rozhodl šťastný gól, který zpoza branky vstřelil Sam Gagner. Nenápadnou nabídku zkušeného útočníka nejprve tečoval obránce Rasmus Andersson a za brankovou čáru se puk odrazil od Vladařovy lapačky. "Je mi ho líto, protože jinak odchytal skvělý zápas," řekl o výkonu českého gólmana jeho protějšek Stuart Skinner.

Novým lídrem produktivity soutěže je Nathan McKinnon, který se blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi při výhře Colorada 7:4 na ledě Philadelphie. Někdejší první hráč draftu se 77 body (26+51) předstihl Nikitu Kučerova (28+47), jenž se při výhře Tampy Bay 3:1 v Buffalu neprosadil. Na vítězství Avalanche se také premiérovým hattrickem v NHL podílel Logan O'Connor.

Výsledky NHL:

Buffalo - Tampa Bay 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 34. Cozens - 7. Paul, 8. Motte, 59. De Haan. Střely na branku: 28:16. Diváci: 17.000. Hvězdy zápasu: 1. Motte, 2. Johansson (oba Tampa Bay), 3. Cozens (Buffalo).

Philadelphia - Colorado 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)

Branky: 22. Farabee, 33. Konecny, 46. Foerster, 49. Atkinson - 10., 29. a 60. O'Connor, 19. a 53. Rantanen, 21. a 38. MacKinnon. Střely na branku: 38:24. Diváci: 19.780. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Frost (Philadelphia), 3. Rantanen (Colorado).

Ottawa - Winnipeg 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 45. Kelly - 35. Appleton, 65. Ehlers. Střely na branku: 35:29. Diváci: 19.388. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Ehlers (oba Winnipeg), 3. Kelly (Ottawa).

Arizona - Nashville 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky: 10. a 22. Keller, 30. Carcone - 24. Josi, 59. Novak. Střely na branku: 24:32. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Ingram, 2. Keller, 3. Durzi (všichni Arizona).

Boston - Montreal 9:4 (3:2, 2:2, 4:0)

Branky: 20., 31. a 51. Heinen, 13. Carlo (Lauko), 19. DeBrusk, 32. Coyle (Pastrňák), 42. Pastrňák, 45. Marchand, 50. Zacha - 10. Caufield, 15. Armia, 27. Matheson, 33. Gallagher. Střely na branku: 36:21. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Heinen, 2. Pastrňák, 3. Carlo (všichni Boston).

Vancouver - Toronto 6:4 (3:0, 1:3, 2:1)

Branky: 4. a 6. Höglander, 13. a 39. Garland, 48. J. Miller, 51. E. Pettersson - 25. a 29. W. Nylander, 28. McCabe, 44. Marner. Střely na branku: 21:46. Diváci: 18.856. Hvězdy zápasu: 1. Garland (Vancouver), 2. W. Nylander (Toronto), 3. Höglander (Vancouver).

St. Louis - Washington 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 3. Parayko, 28. B. Schenn, 56. Neighbours. Střely na branku: 29:18. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. B. Schenn, 3. Parayko (všichni St. Louis).

New Jersey - Dallas 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Branky: 54. Bratt, 59. Toffoli - 28. a 40. Hintz, 6. Pavelski, 37. Duchene, 43. Craig Smith, 48. W. Johnston. Střely na branku: 31:36. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Hintz, 3. W. Johnston (všichni Dallas).

Los Angeles - NY Rangers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 20. Fiala, 39. Byfield - 35. Kreider. Střely na branku: 26:23. David Rittich za Los Angeles odchytal celý zápas, inkasoval jednu branku z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 95,7 procenta. Diváci: 18.292. Hvězdy zápasu: 1. Byfield, 2. Rittich, 3. Fiala (všichni Los Angeles).

Calgary - Edmonton 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 22. Weegar - 16. R. McLeod, 42. Gagner, 60. Hyman. Střely na branku: 27:32. Daniel Vladař za Calgary odchytal 58 minut a 45 sekund, inkasoval dvě branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Vladař (Calgary), 2. Skinner, 3. Foegele (oba Edmonton).

Vegas - Pittsburgh 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Branky: 46. Marchessault, 47. Dorofejev, 50. Brisson - 30. Graves, 35. Guentzel. Střely na branku: 29:25. Diváci: 18.319. Hvězdy zápasu: 1. Brisson, 2. Barbašev, 3. Marchessault (všichni Vegas).

San Jose - Anaheim 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)

Branky: 36. M. Vlasic, 38. Burroughs (Hertl), 40. Zetterlund, 53. Rutta, 60. Hertl - 36. LaCombe, 40. Henrique, 56. McTavish. Střely na branku: 19:35. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Couture (San Jose), 2. Henrique (Anaheim), 3. Zetterlund (San Jose).