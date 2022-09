Místo české rarity čeká Zachu elitní lajna. V ní ani nemusí bránit, pobavila hvězda

V hokejovém Bostonu se rýsují útoky pro start nadcházející sezony zámořské NHL. Obrovská příležitost čeká na Pavla Zachu, který by měl hrát v elitní formaci vedle kapitána Patrice Bergerona.

Pavel Zacha hrál před přestupem do Bostonu za New Jersey. | Foto: Reuters

Za normálních okolností by Zacha pravděpodobně sklouzl do třetí lajny, ale Bruins momentálně postrádají hvězdného Brada Marchanda, který se po prodělané operaci kyčlí vrátí nejspíš až na konci listopadu nebo v prosinci.

Na levém křídle elitního útoku vedle Bergerona je tedy dočasně volno. Spekulovalo se, že místo obsadí Taylor Hall a že ve druhé lajně se spolu sejdou Zacha a Davidové Krejčí s Pastrňákem, což by byla rarita.

Nový trenér Bostonu Jim Montgomery má ale podle všeho jiné plány. Na začátku tréninkovému kempu vidí v první formaci Zachu, který by tak měl hrát s Bergeronem a Jakem DeBruskem.

Marchand už českému útočníkovi poradil, jak vedle Bergerona hrát. "Prostě čekej na přihrávku. Vracet se nemusíš, to on udělá za tebe," smál se.

"Bergy vybojuje zpátky spoustu puků, čímž vytváří šance; je v tom hrozně dobrý," pokračoval vážněji. "Musíte být tedy pořád připravený na protiútok, když je na puku soupeř."

"Zacha bude v pohodě," myslí si Marchand. "Je to skvělý hráč, hodně chytrý. Bergymu se podobá v tom, že dokáže dobře číst hru, takže bych řekl, že k ostatním zapadne skvěle."

Kouč Montgomery podotkl, že by ze Zachy rád měl oporu mužstva. Český centr, který běžně hraje i na levém křídle, do Bostonu přišel teprve v létě, a to výměnou z New Jersey za Erika Haulu. Následně podepsal roční kontrakt na 3,5 milionu dolarů. Po jeho vypršení se stane nechráněným volným hráčem.

Vzhledem k Marchandově absenci padne velká část zodpovědnosti za ofenzivu na druhý útok, v němž Montgomery vidí Halla, Krejčího a Pastrňáka.

Nejde o překvapivou volbu. S Pastrňákem Krejčí zářil na posledním mistrovství světa, kde Češi po deseti letech vyhráli medaili, a s Hallem chvíli řádil před překvapivým odchodem do Olomouce.

V posledním ročníku Hall bez Krejčího dlouho bojoval s produktivitou při hře pět na pět, pomohlo mu až spojení s Pastrňákem na přelomu roku. Historie tedy prokázala, že jakékoliv spojení dvou z této trojice funguje.

"S Pastou ani moc hrát nepotřebuju, abychom si rozuměli," připomenul Krejčí. "V minulé sezoně jsem s ním hrál až na světovém šampionátu, kam přijel po vypadnutí v prvním kole play off, a přišlo mi, jako bychom spolu hráli celou sezonu. Funguje nám to. Nepotřebujeme spolu moc trénovat, prostě jdeme na věc a děláme, co umíme."

Podobně smýšlí Hall o Krejčím: "Je to jeden z těch kluků, se kterými se vám hraje hrozně snadno. Myslím, že nám to spolu klapalo. Jsem strašně rád, že je zpátky. Skvělý hokejista. Strašně chytrý. Moc dobrý při bránění, přitom v této oblasti hry ho leckdo podceňuje."

Pokud spojení Halla, Krejčího a Pastrňáka bude na ledě vypadat stejně dobře jako na papíře, mohla by druhá bostonská formace být minimálně v prvních měsících základní části hlavní ofenzivní silou mužstva.