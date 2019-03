Nechutný hon na slovenského hokejistu. Soupeř mu nakonec vyrazil šest zubů

před 48 minutami

Emoce k hokejovému play off patří, ovšem v sérii čtvrtfinále slovenské ligy mezi Nitrou a Trenčínem se poněkud vymkly kontrole.

Zaplatil za to především reprezentační útočník Nitry Róbert Lantoši. Hokejisté Trenčína po nejlepším a nejproduktivnějším hokejistovi soupeře šli až nechutným způsobem.

Hned v 10. minutě ho ve středním pásmu trefil ramenem Boris Sádecký, a až když šel spoluhráče pomstít Kenney Morrison, rozhodčí zapískali a vyloučili agresora do konce zápasu. "Chtěl jsem hrát čistě do těla a asi jsem zavadil protihráči i o hlavu, což mě mrzí," tvrdil Sádecký.

Trenčínské to nezkrotilo, Lantošiho naháněli po celém hřišti dál. Vyhlédnutá oběť skončila po jejich útocích na ledě ještě třikrát! Až tvrdý úder Starosty do hlavy poslal otřeseného Lantošiho v 52. minutě do kabiny, v utkání přišel o šest zubů…

"Starostův zákrok mi nepřišel jako běžný a očekávám, že to bude mít nějakou dohru. Bylo to za stavu 4:1, v rozhodnutém zápase. Pro mě to bylo přes čáru," zlobil se český kouč Nitry Antonín Stavjaňa.

Klub z Nitry umístil po utkání na sociální sítě video se sestříhanými nejhoršími nájezdy na hvězdu týmu a přidal k němu titulek Hon na Lantošiho. "Jak jste přišli na to, že naši hráči naháněli Lantošiho? Na to jsou tam rozhodčí, aby to posoudili. To je moje odpověď," citoval server sme.sk trenéra Dukly Petera Oremuse. "Nezlobte se na mě, ale Sádecký někoho naháněl? Podívejte se na ten zápas líp," tvrdil bývalý kouč Vítkovic.

Vyhrocený duel, v němž se odehrálo i několik bitek a sudí rozdali 131 trestných minut, vyhrála Nitra 4:1 a sérii srovnala na 1:1. "Počítali jsme s tím, že po nás půjdou, ale některé zákroky na Roba byly špinavé, to se nedělá," hněval se útočník Samuel Buček.

"Robo je jedním z nejlepších hráčů soutěže, je cílem útoků soupeře. Nejsme z toho šťastní, ale nezapomeneme na to," vzkázal do Trenčína Kale Kerbashian. "Vedení ligy by se na to mělo podívat, za útok na hlavu by měl být trest na další zápas. Pokud za to budou jen dvě minuty, tak se to bude opakovat," doplnil Kanaďan, který si v duelu připsal tři asistence.

Zákroky na ofenzivní eso Nitry zaskočily i trenéra slovenské reprezentace Craiga Ramsayho. "Když jsem ho viděl podruhé zraněného, tak jsem odešel ze svého místa na tribuně a dokoukal jsem zápas v útrobách stadionu," přiznal kanadský kouč. "Věřím, že Robo bude v pořádku. Doufám, že bude moci hrát na mistrovství světa," dodal Ramsay.

Jak dodal server sme.sk, trenér národního týmu má s Lantošim zřejmě velké plány. Pokud tedy prý přežije třiadvacetiletý útočník páteční a sobotní střetnutí v Trenčíně…